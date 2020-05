Fotbal se nehraje, ale hospůdka je v provozu. Divizní klub A.F.C. Humpolec otevřel výdejní okénko už před dvěma týdny, ode dneška bude v provozu i celá zahrádka. Podobně jsou na tom například v Okříškách, na jiných sportovištích v kraji ale otevřou později.

Občerstvit se na fotbalové hřiště v těchto dnech chodí hodně lidí. Často i celé rodiny s dětmi. | Foto: Deník / Kamil Vaněk

Humpolečtí ve spolupráci s tamním pivovarem zrekonstruovali a vylepšili vnitřní i venkovní prostory. „Čepujeme pivo a limonádu do kelímků nebo do petek s sebou. Máme tu od místního výrobce klobásy a špekáčky, které si to mohou lidé opéci na ohni. Půjčujeme jim na to ošťuráky,“ informoval Radim Dalík, útočník prvního týmu a zároveň jeden z těch, kteří dali věci kolem klubové hospůdky do pohybu.