Tahákem budou dvě krajská derby. V tom prvním se od 10 hodin představí svým fanouškům hráči třetiligového Velkého Meziříčí. Ti budou rozhodně chtít v souboji proti diviznímu Humpolci navázat na vydařenou premiéru z minulého víkendu proti druholigové Jihlavě.

Tu, byť nastoupila v silně kombinované sestavě, nečekaně zdolali 2:1. „Pro hráče by měl být ten výsledek povzbuzením do dalšího průběhu přípravy,“ sdělil kouč Velmezu Jan Šimáček.

Ten, ačkoliv potvrdil, že by to mělo být samozřejmostí, věří, že budou jeho ovečky pokračovat v podobném nasazení do dalších zápasů, jaké předvedly v Jihlavě. „Neprozradím nic nového, když řeknu, že s přístupem občas míváme problémy. V Jihlavě, ačkoliv jsme zápas nezačali dobře, to ale bylo dobré. Nepříznivý začátek zápasu jako by nás spíše nakopl. Sice jsou to jen přípravné zápasy, výsledek v nich není tím nejdůležitějším, ale přál bych si, abychom podali stejně zodpovědný výkon proti Humpolci, ale i v dalších utkáních,“ dodal kormidelník Velkého Meziříčí.

Druhým krajským derby bude střet dvou účastníků třetí ligy. Juniorka FC Vysočina v něm od 13.00 přivítá Na Stoupách fotbalisty Nového Města na Moravě. „Dáme větší příležitost dorazovému ročníku našich dorostenců. Jim totiž odpadl plánovaný zápas s Pardubicemi, které jsou v karanténě. Z našeho užšího kádru navíc dva hráči kvůli nemoci vypadli,“ popisoval trenér jihlavské juniorky Michal Veselý.

Od mladých hráčů očekává, že se o svoji šanci pořádně poperou. „Bude nás zajímat, jak budou na hřišti vypadat. Nastoupíme proti dalšímu týmu ze třetí ligy, takže to bude užitečná konfrontace. Už za necelý půlrok stejně přejdou do dospělého fotbalu, takže na jejich aklimatizaci do něj je vlastně nejvyšší čas,“ komentoval Veselý.

Divizní fotbalisté Havlíčkova Brodu pak nastoupí v Praze proti Motorletu, jejich kolegové z Bystřice nad Pernštejnem zajíždí na hřiště třetiligového Blanska.