Majitel stadionu, město Jemnice, dostal na rekonstrukci více než dvou milionovou dotaci. A město ani fotbalový klub s jejím vyčerpáním neotálejí. „Dohoda je taková, že patnáctého března by měla být tribuna hotová,“ překvapuje informací o rychlosti prací předseda 1. FC Jemnicko Pavel Kincl. „Takhle by to mělo být. Jestli to bude úplně přesně, to samozřejmě odhadnout neumím. Záležet bude na počasí. V těchto dnech se začaly dělat stojky, koncem týdne budou tesaři pracovat na vazbě,“ popisuje aktuální práce.

Jeho slova potvrzuje Zdeněk Šálek, vedoucí Odboru investic a rozvoje města Jemnice: „Nyní se tam usilovně pracuje. Nedávno jsme řešili ještě nějaké věci ohledně stavby, takže termín by možná ještě nemusel být až tak přesný. To by záleželo na odsouhlasení fotbalisty. V podstatě jde o to, že tam řešíme i nějaké vícepráce, které by se do původně stanoveného termínu nevešly. Ale předpoklad je takový, že jaro se opravdu odehraje na stadionu v Jemnici před novou zastřešenou tribunou.“

Fotbalisté mají ale v plánu i další vylepšení areálu. „Když to bude možné, rádi bychom rovněž přistavěli dvě kabiny pro mládež. Tam ale musíme počkat, jestli nám to schválí v letošním územním plánu,“ vysvětluje Kincl.

V tomto případě by šlo o přístavbu stávajících kabin směrem k městu. „Samozřejmě toto vše probíhá po dohodě s památkáři. Aby to všechno ladilo s terénem a nenarušil se ráz zámeckého parku.“

Konkurence za nedalekými hranicemi

V souladu s modernizací areálu by rádi v Jemnici povýšili i svoji sportovní úroveň. Po podzimní části soutěží jsou místní fotbalisté na čtvrté pozici své skupiny v 1. A třídě se ztrátou sedmi bodů na vedoucí tým.

Mají v klubu myšlenky na boj o postup a co pro to případně dělají v zimním období? „Rádi bychom udělali. Hodně nás ale limituje benevolentní přestupový řád,“ je v tomto směru poněkud rozladěný Kincl. „Když si v Rakousku lousknou prstama, hráči tam bez jakéhokoliv poplatku utečou zadarmo. Nyní to právě s některýma klukama řešíme. Asi budeme muset dát větší příležitost našim mladým odchovancům.“

Jenže vzdát se předem bez boje, to v Jemnici nechtějí. O krajské soutěži vážně uvažují. „Byl bych rád, abychom tým posunuli do přeboru, protože našemu regionu by nejvyšší krajská soutěž určitě slušela,“ připouští Kincl.

Ten má směrem k nejbližší budoucnosti i optimistickou vizi trojích oslav. „Letos máme výročí dvaceti let, kdy jsme tady dali, Jemnice a Vratěnín, fotbal dohromady. Chceme proto v závěru červnu udělat takový velký den fotbalu. Rádi bychom oslavili to výročí, slavnostně pokřtili novou tribunu a pokud jde o postup… Uvidíme, jestli se to podaří,“ nechce pro jistotu nic zakřiknout Pavel Kincl.