Pro pořádání tradičního klání je v tuto chvíli už ne za pět minut dvanáct, ale ta dvanáctá odbyla. Pokud totiž pořadatelé v minulých letech chtěli na stadionek na pomezí Vysočiny a jižních Čech přilákat prvoligové týmy, začínali s přípravami už v únoru či březnu.

V tu dobu už komunikovali s kluby. „Letos jsme nikoho neoslovili. Doba je tak nejistá, že to nemá smysl. Hlavně hrozí, že by se hrálo bez diváků, což je pro nás neúnosné,“ vysvětlil.

Co by mohlo ještě Perleťový pohár zachránit? Už snad nic, co je reálné. „Leda by se ozval Bayern, to bychom asi ještě o turnaji uvažovali,“ zavtipkoval Pavel Havelka.

Perleťový pohár se naposledy hrál v roce 2019, kdy se z vítězství radoval tým Velkého Meziříčí. Ten ve finále porazil domácí Slavoj, jemuž se předtím překvapivě povedlo udolat juniorku Jihlavy.

Přístup funkcionářů žirovnického fotbalového klubu k letnímu turnaji není vůbec ojedinělý. Pro podobný příklad není třeba chodit daleko. Stačí se podívat do sousedních Počátek, kde už víceméně odpískali Křišťálový pohár.

Důvod je podobný jako v Žirovnici. „Nikdo neví, jak to bude v létě ohledně diváků. Rozhodně bychom nechtěli pořádat turnaj před prázdným hledištěm,“ prohlásil předseda klubu Petr Král. Vzhledem k tomu, že v Počátkách je turnaj druhý nejstarší v Čechách, začíná být zřejmé, že fotbalová tradice letos zapláče.