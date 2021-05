Bude to drahé. Paclík se z výhry vykoupí sudem

Fotbalista černovického Sokola byl překvapený byl hned dvakrát. Poprvé, když se objevil v nominaci do ankety Deníku o nejpopulárnějšího fotbalistu Pelhřimovska, podruhé když vyhrál. „Potěšilo mě to. Vůbec jsem nevěděl, že nějaká anketa je. Upozornily mě na to až kolegyně v práci,“ svěřil se.

Nejpopulárnější fotbalisto okresu Pelhřimov se stal hráč Sokola Černovice Šimon Paclík. | Foto: Deník/VLP Externista

Zajímavostí bezesporu je, že v původní nominaci nebyl. Do té byl doplněný až jako jedenáctý. Konkurenci ale doslova zválcoval. Získal více než padesát procent hlasů, s počtem 5676 byl dokonce nejlepší z celé Vysočiny. „Těžko říci, kdo všechno mi hlasy posílal. Bylo to asi jedno s druhým. Pomohli přátelé, fotbalová kabina, lidé z práce,“ odhadl. I tak nečekal, že vyhraje. „Spoustu hráčů, kteří se v nominaci objevili, znám. Jsou to výborní fotbalisté, proto překvapení, že jsem vyhrál, bylo obrovské,“ ujistil Šimon Paclík. O vítězství ho informovali spoluhráči z týmu. „Byli první, kdo mi to řekl, a hned dávali najevo, že to nebudu mít zadarmo,“ smál se. Pokuta bude na amatérský fotbal tradiční. „Je mi jasné, že mě to teď bude něco stát. Asi sud, ničím menším se vykoupit nepůjde,“ odtušil. Soutěže skončily! Fotbalisté vstřebávají šok Přečíst článek › Šimon Paclík není jen aktivním hráčem, ale zároveň už se vydal na trenérskou dráhu. Fotbalovou abecedu učí ty nejmenší. „Mám na starosti starší přípravku a minipřípravku,“ informoval. Teď ho čeká restart sportovní činnosti. Černovické áčko už tréninkový proces zahájilo, od příštího týdne se zapojí také přípravka. „Zájem o fotbal byl před rokem velký. Povedlo se nám rozjet právě tu minipřípravku. Teď nás to trochu přibrzdilo, ale jsem přesvědčený, že nezastavilo. Rodiče dětí už se ptali, kdy začneme, takže jsem optimista,“ prohlásil.

