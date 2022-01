Už třetí lednový duel v sobotu odehrají fotbalisté juniorky FC Vysočina. Po prohře 1:2 proti Velkému Meziříčí a vítězství 1:0 nad Vrchovinou je Na Stoupách od 11 hodin čeká souboj s divizním Hlinskem.

Podobně jako před týdnem, i tentokrát dostanou větší příležitost jihlavští dorostenci. „Naše áčko bude hrát ve stejný čas zápas na hřišti Vlašimi, takže zvolíme úplně stejný model, jako před týdnem,“ potvrdil kouč jihlavské rezervy Michal Veselý.

V Bystřici dávají šanci mladým fotbalistům. Chceme je zapojit, zdůraznil Veselý

Navíc tím vyřeší také problém s tím, že dorostencům opět odpadl jejich vlastní přípravný zápas. „Měli hrát v Praze proti Bohemians. Jenže kvůli karanténě na středních školách se utkání muselo zrušit. Takže i to byl důvod, proč v sobotu znovu nasadíme kombinovanou sestavu,“ vysvětlil.

Po vítězném utkání proti Novému Městu si kormidelník FC Vysočina výkon svých mladíčků pochvaloval. „Kluci to zvládli, získávají cenné ostruhy v mužském fotbalu. Pro ně je to jen a jen dobře, ale pro nás také. Aspoň už dopředu víme, co od koho můžeme čekat,“ usmíval se Veselý.

O hodinu později vyběhnou ke svému utkání rovněž třetiligoví fotbalisté Nového Města na Moravě. Ti se představí na půdě Blanska. Trenér Vrchoviny věří, že se jeho ovečky probudí především co se koncovky týká. „Ta nás neustále trápí. Proti Jihlavě jsme šli třikrát sami na branku, ale gól jsme nevstřelili ani jediný. To je naše stará bolest,“ mračil se po prohře 0:1 Pavel Procházka.

Ždírecký Tatran hlásí hned tři návraty. Ti hráči nám pomohou, počítá kouč Votava

Dvojic fotbalových klubů z Pelhřimovska by si předposlední den v týdnu měla odbýt svoji premiéru v tomto kalendářním roce.

Divizní Humpolec už ji původně měl mít za sebou, jenže jeho souboj s třetiligovým Velkým Meziříčím před týdnem zrušila nečekaná sněhová nadílka, kvůli níž se nakonec nehrálo. Dvě hodiny po poledni svěřenci trenéra Romana Veselého vyběhnou do utkání na hřišti Lomu.

O hodinu později si na umělé trávě v Kamenici odbude první zápas na lavičce fotbalistů Pelhřimova trenér Richard Zeman. „Chci tým dobře poznat, proto nejprve dostanou šanci hráči ze stávajícího kádru. Po dohodě s trenérem dorostu jsem si odsud vytáhl tři šikovné kluky, kteří také dostanou příležitost,“ říkal Zeman na startu přípravy.

FOTBALOVÉ PŘÍPRAVY

DNES: JIHLAVA B – Hlinsko (11.00), Blansko – NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ (12.00), Lom – HUMPOLEC (14.00), PELHŘIMOV – Jindř. Hradec (15.00, hř. Kamenice n. L.).