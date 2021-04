Přesto jde hrající předseda TJ Heršpice do boje. Chce změnit prostředí, vrátit lidem důvěru v něj. Vydal se bojovat za obyčejné děti i amatéry, jenž na hřištích a stadionech tráví většinu volného času.

Jsou mu blízké principy a hodnoty iniciativy Fevoluce. Veřejně jej podporují například Vladimír Šmicer, Pavel Vrba, David Lafata nebo herec Ondřej Vetchý.

„Nejsem a nechci být celebritou, zajímá mě poctivá práce s konkrétními měřitelnými výsledky. Jsem rozhodnutý věnovat záchraně fotbalu maximální úsilí,“ tvrdí v rozhovoru pro Deník jeden ze tří kandidátů na místopředsedu FAČR za Moravu.

Jednoduchá otázka na úvod. Proč jste se rozhodl kandidovat?

Kromě toho, že jsem byl od října vyzýván kolegy trenéry mládeže z celé Moravy, fotbalovými funkcionáři, bývalými reprezentanty a sponzory, tím hlavním důvodem je, že chci změnit fotbal a vrátit lidem důvěru v něj. Nechci, aby byl nadále v rukou bafuňářů, kteří fotbal zneužívají jako nástroj prezentace svého ega, nebo jsou na něm finančně závislí. Vydal jsem se do boje za obyčejné kluky a holky, za všechny, kdo fotbal milují a chtějí ho dělat poctivě a s láskou. Pořád je fotbal naší milovanou hrou a nesmíme si ho nechat brát. Jako otec vím, že děti k životu nutně potřebují fér prostředí. V rodině jim ho vytváříme a spoluvytvářet bych ho chtěl i v prostředí českého fotbalu. Na svém webu prezentuji svůj program o osmi tématech, nicméně mezi ta hlavní patří rozvoj mládeže, lepší podmínky pro trenéry, zlepšení fotbalové infrastruktury v každém regionu, nastavení pravidelné komunikace napříč celou Moravou i vůči FAČR a také přivedení zpět do fotbalu významných partnerů a sponzorů. To jsou moje teze pro budoucnost českého fotbalu.

Co klubům z Moravy nabízíte?

Chci především sjednotit celou Moravu a nastavit vzájemnou výměnu informací mezi kluby, okresy a kraji. Tím musíme začít. Chci nastavit systémovou a pravidelnou komunikaci a zajistit, aby výstupy společné komunikace na Moravě byly přenášeny do vedení FAČR. A naopak vše, co se bude řešit na úrovni FAČR, se včas a zcela musí dostat k nám na Moravu. Změním současný stav, kdy s námi na Moravě dodnes nikdo nemluví, budu organizovat pravidelná setkání, pravidelné videohovory. Jsou pro mě důležití všichni bez rozdílu, ať jste kanonýr v ligovém klubu nebo "zahříváte" lavičku na okrese. Umím a chci naslouchat vám všem…Nám všem, co milují fotbal.

Čím jste lepší než ostatní?

Jsem rozhodnutý věnovat záchraně fotbalu maximální úsilí. Jsem zvyklý pracovat v extrémním nasazení, důsledně dokončovat úkoly a posouvat projekty dál. Mám více než patnáctileté řídící a manažerské zkušenosti včetně řízení lidí a působení v zahraničí, což je nezbytným předpokladem pro výkon funkce místopředsedy FAČR. Mám právní vzdělání, umím plynule anglicky, domluvím se německy. Díky své finanční nezávislosti mám na pozici místopředsedy dostatek času a působím na Moravě i v Praze. S kluky z „velkého fotbalu“ se znám, ale nikdy jsem nepatřil do žádných bafuňářských struktur. Politikaření a zákulisní machinace se mi příčí, jdu cestou čistého fotbalu. Jsem známou a důvěryhodnou osobou pro strategické sponzory, umím je přivést zpět. A také, z pozice hráče, šéftrenéra mládeže a předsedy okresního klubu rozumím dokonale fotbalu odspodu. FAČR má více než 300.000 členů a většina z nich jsou amatérští hráči, potřeby okresního fotbalu musí být více slyšet.

Jak těžké bude přesvědčit činovníky, aby vám dali svůj hlas?

Průběžně komunikuji se zástupci okresů, krajů i klubů na celé Moravě, prezentuji jim svůj program, své zkušenosti, odpovídám otevřeně na všechny otázky a zároveň mě zajímají potřeby jejich regionu nebo klubu. Rovněž je pro mě nejdůležitější, že vnímám jejich volání po změně. Volání, které myslí opravdu vážně. Jsem přesvědčen, že FAČR potřebuje nové vedení, zcela nové tváře lidí, kteří se současným vedením nemají nic společného. Současné vedení je totiž odpovědné za všechny ty kauzy, za tunelování peněz FAČR, které měly jít například na rozvoj mládeže a infrastruktury. Tím je odpovědné za ztrátu důvěry ve fotbal celé fotbalové veřejnosti, včetně sponzorů. Jsem současně přesvědčen, že součástí vedení FAČR musí být kromě fotbalových tváří i opravdoví lídři – zkušení, schopní a spolehliví manažeři, kteří fotbalem žijí a budou český fotbal soustavně rozvíjet.

Mohou vám pomoct osobnosti a známá jména, jako jsou Šmicer, Vrba, Barák, Lafata, Rada nebo dokonce umělci Vetchý a Dulava, kteří patří mezi vaše podporovatele?

Pro mě to jsou zejména lidé, kteří si svým charakterem a poctivou prací získali důvěru veřejnosti, jejich podpory si velmi vážím. Nicméně vážím si podpory každého, lidí z našeho malého heršpického klubu nebo rodičů dětí, které trénuji. Veřejnou podporu lidí vnímám jako jejich zpětnou vazbu, že v tom, co dělám a co se snažím, vidí nějaký smysl.

Řadíte se mezi kandidáty F-evoluce?

Jsem nezávislým kandidátem, tedy nejsem členem žádné iniciativy. Principy a hodnoty Fevoluce jsou mi velmi blízké, s kluky z Fevoluce jsem v kontaktu, máme společný cíl, očistit český fotbal.

Vnímáte, že nemáte ve fotbale takové jméno? Může to být problém, nebo naopak i výhoda?

Nikdy jsem neměl nějaké mocenské ambice a nikdy jsem se za každou cenu nesnažil patřit mezi ty "kluky, co spolu mluví". Nejsem a nechci být celebritou, zajímá mě poctivá práce s konkrétními měřitelnými výsledky. Z toho možná může plynout má zdánlivá neznámost. Pro mě je ale důležité, že mám, a věřím, že pozitivní, pověst u nás v Heršpicích, mezi trenéry, mezi mými spoluhráči a protihráči a také rodiči dětí, které trénuji. Stejně tak mezi kolegy trenéry mládeže po celé Moravě, se kterými se znám z utkání, turnajů, či trenérských licencí. Myslím si, že jméno není to nejdůležitější. Hlavní je mít jasnou vizi, program a témata, kterými dokážete fotbalovou veřejnost oslovit, znát fotbal odspodu, umět naslouchat a být důsledný a pracovitý.

Vašimi zatím doposud známými protikandidáty jsou František Jura a pražský advokát Jiří Šidliak. Jací jsou to soupeři? Očekáváte i jiné soky?

Nebudu pana Juru ani pana Šidliaka hodnotit. Uvidíme, zda přijdou s nějakým konkrétním programem, já svůj prezentuji na svém webu, ale jejich jsem zatím neviděl. Každopádně jsem rád za skutečnost, že se o funkci moravského místopředsedy uchází více kandidátů. Myslím, že jestli český fotbal může něco posunout, je to pluralita názorů, férový souboj konceptů a idejí a skutečnost, že nakonec vybereme kandidáta, který má jasné cíle a vizi. Současně si ale myslím, že každý, kdo to s kandidaturou myslí skutečně vážně, by měl projevit značnou míru sebereflexe, zda je na kýženou funkci opravdu vhodný. Měl by to být člověk, který reálně pochází z fotbalového prostředí a poznal někdy na vlastní kůži specifika "vesnické" kopané nebo třeba práce s mládeží. Nový místopředseda by měl také být schopný manažer, měl by umět přivést do fotbalu nové sponzory a měl by mít na pozici opravdu čas a být schopen a ochoten působit na Moravě i v Praze. Věřím, že si veřejnost i voliči udělají vlastní názor na každého kandidáta.

Co říkáte na práci současného moravského místopředsedy Zdeňka Zlámala?

Pana Zlámala osobně neznám. Pravdou ale je, že v poslední době jsem měl možnost projet všechny okresy, kraje a velkou část klubů na Moravě. Podle vyjádření většiny funkcionářů byl jako místopředseda velmi slabý, jeho práce byla hodnocena jako nulová. Nikde se v okresech neobjevoval, neřešil problémy „běžných fotbalistů“, reálně se své funkci nevěnoval. A když jsem se ptal v Čechách, co by navrhovali za zlepšení na Moravě, všichni svorně řekli: Vyměnit místopředsedu.“

A co šéf Martin Malík? Je dobře, že už nebude kandidovat?

Pana Malíka si prosadil Roman Berbr. Nepocházel z fotbalového prostředí, měl být manažerem, jehož přidanou hodnotou měly být právě jeho manažerské zkušenosti. Bohužel, pan Malík pouze plnil pokyny a nevybral si správné zadavatele. Nebyl to lídr, který by posouval český fotbal k soustavnému rozvoji a prosperitě, naopak je jako předseda odpovědný za všechny ty známé kauzy, a to nejsou určitě ještě všechny. I proto je nepřijatelné, aby nadále působil ve vedení FAČR. Pevně věřím, že svůj odchod z vedení českého fotbalu myslí upřímně a nejedná se pouze o kupčení s pozicemi po vyhodnocení svých možností. Nabízela by se totiž myšlenka, že by si mohl dělat nárok na nějaké pozice v dceřiných společnostech FAČR, například ve STES a.s., to by bylo rovněž zcela nepřijatelné.

Kdo by se mohl stát jeho nástupcem? Favorizujete Petra Fouska, nebo uspěje Karel Poborský? Myslíte si, že se přihlásí i někdo další?

Jsem přesvědčen, že důvěra ve fotbal se musí vrátit zásadní změnou ve vedení FAČR. U Karla Poborského bych rád věděl, zda počítá do svého týmu právě s pány ze současného vedení FAČR, kteří jsou za současný stav fotbalu odpovědní. Pokud ano, byl by pro mě nepřijatelným kandidátem. U Petra Fouska jsou mi sympatické jeho zkušenosti, fotbalové i manažerské. Osobně by mě bavilo ve vedení českého fotbalu spolupracovat s Vláďou Šmicerem, snad se bude o nějakou funkci ucházet. Vláďa je mimořádná osobnost, kluk s čistou duší, fotbalovým srdcem a obrovským respektem v českém i zahraničním fotbalovém prostředí. V okresech si hodně odpracoval a právě na okresní a krajské úrovni zaujal obrovské množství lidí.

Co je podle vás hlavním problém českého fotbalu? Víte, jak mu pomoct?

Ztráta důvěry, odliv sponzorů, nekoncepční práce s mládeží, tunelování pokladny, kauzy a skandály, to jsou za mě asi ty hlavní problémy. Musíme fotbalu vrátit důvěru veřejnosti, přivést nové strategické partnery a sponzory a konečně mezi sebou v rámci asociace začít komunikovat. Myslím, že bychom se neměli bát inspirovat a hledat spolupráci v zahraničí. Jsem také přesvědčen, že musíme klást větší důraz na podporu mládeže a talentů. Chceme přece, aby nám čeští hráči dělali radost v zahraničních elitních ligách a klubech nebo v reprezentačním dresu třeba i za dvacet let.

Pokud uspějete, jste připravený omezit svoje aktivity v podnikání? V jakém oboru vůbec působíte?

Profesně mám za sebou více než patnáct let na různých řídících pozicích v oborech financí, energetiky, nemovitostí a e-commerce. Přibližně před pěti lety jsem se rozhodl, že co nejvíc svých činností a aktivit předám svým kolegům a zaměstnancům, abych se mohl věnovat něčemu společensky prospěšnému. Víceméně celou pracovní dobu jsem si vyčlenil na to, abych měl čas na fotbal a zároveň se připravil na pozici místopředsedy FAČR za Moravu. A v případě zvolení v tomto hodlám pokračovat.

Nemáte strach, že vás fotbalové prostředí „semele“? Přece jenom asi všechny kauzy nebyly ještě vyřešeny, ne všichni mají svědomí čisté …

Osobně se fotbalu věnuji už řadu let, ať už jako hráč, trenér nebo funkcionář klubu, a svědomí mám zcela čisté. Nebojím se, že by mě fotbalové prostředí změnilo, na to mám za sebou v mém profesním i osobním životě spoustu zkušeností. A jsem si jistý, že má rodina a moji nejbližší by mě ani semlít nenechali.

Dělá se fotbal na Moravě jinak než v Čechách?

Pojďme se v rámci fotbalu nerozdělovat, nevykopávat příkopy a rozdělovat kluby a hráče na moravské a české, důležité a bezvýznamné nebo talentované a beznadějné. Pojďme se prosím radši spojovat. To je má výzva všem. A přání zároveň.

Chápete vůbec, proč je český fotbal rozdělený na dvě části?

Hlavním důvodem rozdělení na českou a moravskou komoru je ochrana Moravy. Ve dvanáctičlenném výkonném výboru FAČR má Morava jen čtyři zástupce – místopředsedu, předsedu Řídící komise pro Moravu a dva členy za okresy a kraje. Představte si, co by bez dvoukomorového systému udělal Roman Berbr s Moravou, když měl osm hlasů „svých“ proti čtyřem moravským. Já vám to povím, vymazal by ji z fotbalové mapy. Pokud se fotbal vyčistí, povedou ho schopní a poctiví lidé a tato jejich schopnost a poctivost se v čase potvrdí, poté by se dalo uvažovat o zrušení dvoukomorového systému.

Nemáte obavu, že i kvůli pandemii koronaviru zájem o fotbal klesne? Že prostě v budoucnu rapidně ubudou hráči, funkcionáři, diváci. Hlavně na vesnici nebude mít kdo hrát …

Myslím si, že odpovědí je právě ten potřebný návrat důvěry ve fotbal, ve fotbalovou strukturu a vůbec jeho vedení. Pokud budou hráči, fanoušci i partneři vědět, že se zase pohybují ve férovém a transparentním prostředí, fotbal je bude zase bavit. A to je myslím nejlepší záruka toho, že na něj nezanevřou. Uvidíme, jaký bude mít rok bez organizovaného a vlastně i jiného sportu vliv na děti a ochotu ke sportu se vrátit. A sám jsem na to u nás v mládežnických oddílech zvědavý. Co ale mám ty informace, zájem dětí o návrat k fotbalu nijak výrazně neupadá, spíše mám obavy o okresní soutěže mužů.

Vy působíte v Heršpicích. Jaké to je hrát, trénovat a šéfovat klubu na okresní úrovni?

Je to láska. Přináší to řadu zajímavých momentů a situací, ale především mě to baví. Snažím se všechny tři vyjmenované role vykonávat nejlépe, jak to jen dovedu. Nejvíce mě baví práce s mládeží, radost dětí z fotbalu. Ale hodnocení bych asi nechal na svých spoluhráčích, spolupracovnících a rodičích dětí, které v klubu máme. A není to jen o mně. V Heršpicích máme vynikající tým trenérů a funkcionářů, jsme velmi silná parta, všech kluků si moc vážím a za jejich nasazení bych jim chtěl moc poděkovat.

Nevidíte kolem sebe, že se i u jindy zapálených lidí láska k fotbalu vytratila?

Jak se bavím s obyčejnými lidmi napříč okresy, kraji i kluby, vidím naopak velký zájem s naším fotbalem něco udělat. A tito lidé jsou schopni nabídnout svůj čas, sílu i energii. Jen byli dosud tito aktivní lidé umlčováni a přehlíženi a žili v prostředí strachu, zastrašování a zmaru. Věřím tedy, že letošním červnem s novým vedením FAČR láska k fotbalu v Čechách i na Moravě naopak ještě vzplane.