Někdejší kouč národního týmu žen do 20 let Kenneth Zseremeta zneužíval venezuelské fotbalistky v různých věkových reprezentacích, než ho v roce 2017 venezuelská federace vyhodila.

„Rozhodly jsme se prolomit mlčení, abychom se vyhnuly zneužívání a obtěžování, fyzickému, psychickému a sexuálnímu,“ napsalo čtyřiadvacet venezuelských hráček v dopise, který zveřejnily na sociální síti.

Jedna z nejmenovaných hráček odhalila, že byla trenérem sexuálně zneužívána už od svých čtrnácti let.

K prolomení mlčení se fotbalisty rozhodly pár dní poté, co minulý týden prasknul další skandál v americké nejvyšší soutěži žen, kde si hráčky stěžovaly, že je anglický kouč Paul Riley obtěžoval a nutil k sexu.

24 players from Venezuela's women's national teams have accused former coach Kenneth Zseremeta of sexual harassment and abuse.



Forward Deyna Castellanos published a letter stating the players broke the silence to stop "abuse and harassment; physical, psychological and sexual." pic.twitter.com/kcuwEqEnvH — B/R Football (@brfootball) October 6, 2021

Zseremeta se prý opakovaně ptal na sexualitu a sexuální orientaci hráček a došlo i na „fyzické a psychické týrání během tréninků“. Mezi další formy údajného „častého obtěžování“ patřily telefonní hovory s pozvánkami, masáže a nevhodné dárky.

„Došlo k vyhrožování a manipulaci tím, že rodičům hráček sdělí jejich sexuální orientaci, pokud neposlechnou nebo neudělají to, co se očekávalo,“ píše se v dopise.

„Hráčky předpokládaly, že toto machistické prostředí postavené na ovládání a degradaci je cena, kterou musí sportovkyně zaplatit, aby byla profesionálkou," uvedla hvězda Atletica Madrid Deyna Castellanosová, která sdílela dopis hráče, ale ve svém příspěvku jméno kouče neuvedla.

This statement from Deyna Castellanos and Venezuelan players alleges that former Venezuela U-20 WNT coach Kenneth Zseremeta physically, psychologically, and sexually abused players between 2013 and 2017. On player alleges she was sexually abused from age 14. https://t.co/iUmB47KeiE — Jeff Kassouf (@JeffKassouf) October 5, 2021

„Dnes chápeme, že cílem těchto akcí bylo nás zmanipulovat a vyvolat v nás pocit viny. Hráčky LGBTI komunity byly neustále vyslýcháni kvůli své sexuální orientaci a obtěžování bylo neustálé,“ vysvětlují hráčky v dopise.

Obviněný kouč byl u reprezentací žen a dívek devět let. V roce 2014 dovedl Venezuelu ke čtvrtému místu na mistrovství světa hráček do 17 let. Tehdy se venezuelský národní tým, ať už mužů nebo žen, poprvé v historii dostal do semifinále globálního turnaje pořádaného pod hlavičkou FIFA.

Zseremeta se k nařčení nevyjádřil.