Novou posilou prvoligového fotbalového klubu FC Slovan Liberec, která vyztuží ofenzivní řady, se stává zkušený slovenský záložník Miroslav Stoch, jenž podepsal smlouvu do konce sezóny. Zkušený fotbalista, který byl volným hráčem a naposledy působil v polském klubu Zaglebie Lubin, se na české scéně zaskvěl zejména při angažmá v pražské Slavii.

Miroslav Stoch na tréninku FC Slovan Liberec. | Foto: Jaroslav Appeltauer

„Jsem tu pár dnů a zatím vše působí příjemně, hlavně kabina je super. Jsem rád, že mě chce trenér a je to pro mě výzva. Nějaký čas budu potřebovat, abych dohnal především kondiční resty. Poté věřím, že dokážu trochu pomoci a přispět k tomu, aby se Liberec posunul v tabulce o něco výše. Tam, kde je momentálně, určitě nepatří, to si všichni uvědomují. Pevně věřím, že se to bude už jen zlepšovat," uvedl Miroslav Stoch.