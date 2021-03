Proč došlo k dohodě? To je otázka, na kterou možná bude hledat odpověď i policie.

Shrňme si ještě jednou případ z léta minulého roku. Asociace (jmenovitě její tehdejší místopředseda Berbr) řeší koronavirus. Za čištění šaten na celkem 90 vybraných místech jsou na Strahově ochotni zaplatit takřka deset milionů korun.

Dezinfekce však proběhla s problémy a jen někde…

Dohoda místo pokuty

Na podzim se proto situací začala zabývat kontrolní a revizní komise fotbalové asociace. Její závěr? „Není vyloučen záměr poškodit FAČR,“ uvedli kontroloři. Šokující detaily nejsou v tuto chvíli tolik podstatné, Deník o nich psal již v úterý.

Zajímavé je spíš to, jak případ pokračoval dál. Malík se totiž pochlubil tím, že dojednal narovnání. Firma Tymich, která čistila stadiony po celé zemi, měla podle nové dohody vrátit asociaci většinu celé sumy (a zbyde jí jen 695 tisíc korun).

Řekli byste, že je to uspokojivý výsledek? Ano, tak to prezentoval Malík.

Jenže i tahle dohoda má svůj kaz. Asociace – podle původní smlouvy – mohla žádat hodně zajímavé odškodění. Pokutu. 500 tisíc za každý nevyčištěný stadion. Bylo jich 49 (a to se nebavíme o dalších vadách na plnění).

„Nebudu se k tomu vyjadřovat,“ řekl Jiří Tymich, šéf firmy a bývalý fotbalista. Stejně tak už mlčí zástupci asociace. „S odkazem na práci Policie ČR nebudeme poskytovat jakékoli informace,“ prohlásil Michal Jurman, tiskový mluvčí FAČR.

Ovšem i žák páté třídy na distanční výuce rychle spočítá, že na Strahově se dohodou připravili o miliony (pokuta se mohla vyšplhat na 24,5 milionu korun).

Spor by byl na obtíž

Deník proto oslovil Petra Leyera, šéfa české pobočky Transparency International, jenž se celé věci podivil. „Pokud na to smlouva pamatuje, dávalo by smysl, aby asociace tu škodu vymáhala,“ konstatoval expert na protikorupční tématiku. Na druhou stranu je možné, že FAČR už chtěl nešťastnou smlouvu ukončit (a nenechat nikoho se v ní dále šťourat). „Potenciální spor by byl na obtíž,“ zmínil Leyer.

Otázkou je také případná platební morálka firmy Tymich. Za faktury si nechala platit hned, ale část peněz měla vrátit ve splátkách. „Takto fotbal získal alespoň to, co zaplatil. Tedy skoro,“ dodal Leyer.

Případ dezinfekce nicméně nekončí. Převzala jej policie, která hodlá sama vyšetřovat, kdo hrál jakou roli.