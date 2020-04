On-line ke koronaviru ZDE.

Peníze za lukrativní šanci si však klub neponechá. K historické změně, k níž dojde po více než šedesáti letech, sáhlo vedení klubu z dobročinných důvodů. Výtěžek plynoucí z kontraktu totiž půjde na boj s koronavirem. „Peníze půjdou na pomoc všem, ne jen Barceloně,“ řekl agentuře AP viceprezident klubu Jordi Cardoner.

Právě ten patří mezi řadu lidí ze sportovního světa, kteří okusili, co to znamená nakazit se novým typem koronaviru. Onemocnění úspěšně překonal.

Katalánský klub byl dlouho proslulý tím, že neposkytoval reklamní prostor na svém dresu. To se změnilo až v roce 2011, když předtím pět let zdobilo jejich trika logo neziskové organizace UNICEF.

FC Barcelona grants Camp Nou naming rights to the Barça Foundation (@FundacioFCB) to raise money for the fight against #COVID19