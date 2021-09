Být v posledních letech věrným fanouškem Arsenalu není rozhodně žádnou procházkou růžovým sadem. To se zkrátka ví. Pokud v sobě nechováte obrovskou porci trpělivosti, tak jste u severního toku řeky Temže téměř bez šance. Na Emirates Stadium už jsou na proměnlivé počasí klubu opravdu zvyklí.

Avšak trable, které příznivcům „Kanonýrů“ nadělil začátek letošní sezony, nečekal snad vůbec nikdo. V úvodních třech kláních ligy totiž nedokázal Arsenal získat ani bod. Padl dokonce na hřišti nováčka z Brentfordu. A to není zdaleka vše. Za 270 minut nevstřelil jedinou branku!

Mimochodem: brzy tomu bude osmnáct let, co londýnský gigant získal poslední titul.

Tehdy pod křídly legendárního francouzského kouče Wengera dokázali „Gunners“ projít celým ročníkem bez jediné porážky. Na severu Londýna se přepisovala historie a zdálo se, že hlavní město Anglie má nového krále.

Jenže poté upadla na půdu Arsenalu jedna velká okurková sezona. A ta se rok od roku táhne a zřejmě nemá konce. Před pěti lety to vypadalo na vzestup, když v ligové tabulce obsadil tým druhé místo za Manchesterem City, ale později se ukázalo, že šlo o náhodu.

A teď? Slova se opakují: obrovská bída. Po Brentfordu brala body i Chelsea a Manchester City (5:0!). Propad je zatím jak výsledkový, tak i herní. „Tým, který tehdy vrátil do Premier League sexy fotbal, zapomněl bavit diváky,“ stěžoval si po utkání novinář Mark White.

Možná ještě dobře, že Arsenal vůbec nepostoupil do evropských pohárů…

Fanoušci si tak zlepšují náladu maličkostmi - spousta z nich zaznamenala, že se v předkole Ligy mistrů potkala Sparta a Monako. Potkali se totiž dva kdysi excelentní záložníci Gunners - Cesc Fabregas (v dresu) a Tomáš Rosický (v obleku).

Chvalozpěvů a vzpomínek se vyrojilo mraky. "Hráči, které se nepovedlo nahradit" nebo "nejoblíbenější hráči Arsenalu"…

Tým nevybojujete přes noc, řekl Arteta

Zpátky do současnosti. Kde je zakopaný pes? Arsenal v létě utratil za hráče téměř 150 milionů eur, hru přišli osvěžit mladíci Ben White, obránce Nuno Tavares a rovněž talent Martin Odegaard. A to je právě ono. Mladíci. Jen pro informaci, ani jednomu z chlapců ještě nebylo ani třiadvacet let.

Neměly přeci jenom dorazit zvučnější posily? Buďme upřímní. Určitě měly. Zejména tehdy, když trenér Arteta viděl marodku svého týmu. Mimo hru jsou momentálně nedoléčení útočníci Lacazette s Aubameyangem, ale rovněž objev Bukayo Saka či nová posila White.

Otázkou zůstává, zda šlo přivést jiná jména. „Nemohou nalákat top hráče, protože ti chtějí jít do lepšího týmu. Utratili mraky peněz, ale za hráče druhé kategorie,“ myslí si televizní expert Micah Richards. Zastávka Arsenal už nějaký ten pátek úplně nepřitahuje pozornost. Není divu.

Ale i přesto má přeci španělský kouč k dispozici solidní kádr. Rozhodně tak silný, aby dokázal konkurovat nováčkovi z Brentfordu. „V životě si od Arsenalu nepamatuji tak bezmocný výkon, jako byl tento. Arteta musí jít,“ vzkázal na Twitteru další novinář Piers Morgan.

Zdroj: Youtube

A nad proslaveným Emirates Stadium se zase pořádně zatáhla obloha. Arteta to nyní navíc schytává ze všech stran. Po prohře s Chelsea dokonce obklopili jeho auto naštvaní příznivci, aby jej slušně požádali o odchod z klubu. Nepovedlo se.

„Máme teď opravdu mladý kádr, ten zkrátka nevybudujete přes noc,“ prosí o trpělivost španělský stratég. Bude to stačit?

Loni finiš přinesl posun na osmé místo a postup do semifinále Evropské ligy, letos si experti netroufají další vývoj odhadnout. A fanoušci radši na tabulku nekoukají - i proto, že na prvním místě je teď rival z Tottenhamu.

Posily Arsenalu v letním přestupovém období:

Martin Odegaard - střední záložník - 30 milionů liber (Real Madrid)

Aaron Ramsdale - brankář - 24 milionů liber (Sheffield United)

Ben White - stoper - 50 milionů liber (Brighton)

Nuno Tavares - levý obránce - 7,7 milionů liber (Benfica Lisabon)

Albert-Mboyo Lokonga - střední záložník - 15 milionů liber (Anderlecht)