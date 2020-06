Další evropská soutěž stojí na prahu svého restartu. Už dnes by se měla rozběhnout španělská Primera Division a hned od úvodu bude ve hře také jediný Čech v lize Tomáš Vaclík. Brankáře Sevilly čeká ostrý start, protože jeho FC se střetne v atraktivním městském derby s Betisem.

„Všichni se těšíme, protože uplynula hodně dlouhá doba, v podstatě tři měsíce, od chvíle, kdy nám řekli, že máme zůstat doma. Ale teď se nemůžeme dočkat, až budeme zase hrát soutěžní zápasy,“ prozradil český reprezentant a bývalá opora Viktorie Žižkov a Sparty v rozhovoru pro Deník.

Jakou podle vás bude mít soutěž úroveň, když budou chybět diváci na tribunách a některé kluby ani nebudou hrát na svých obvyklých stadionech?

Já věřím, že dobrou. Přece jen je to pořád španělská liga, jedna z nejlepších na světě, a hraje se tam o hodně. Koukal jsem na Bundesligu, tam to kvalitu má, i když je jasné, že bez lidí je to jiné. Doufám ale, že kvalita zápasů a soutěže celkově tím neutrpí.

V Bundeslize museli hráči i realizační týmy poslední týden před prvním zápasem po koronaviru strávit na hotelu bez jakéhokoliv kontaktu s okolím. Máte to podobně?

Ne, to ne. Sice to byla varianta, mluvilo se o tom, ale nakonec můžeme fungovat normálně. Jen nám bylo doporučeno, abychom přijeli na trénink a po něm zamířili rovnou domů. A abychom se nevěnovali se jiným aktivitám.

Co koronavirus ve Španělsku a přímo v Seville? Ustupuje podobně jako v jiných částech kontinentu?

Je to lepší a s tím se samozřejmě uvolňují i opatření. Ostatně tak jako v celé Evropě. Je pravda, že především ta největší města jako Madrid nebo Barcelona jsou zatím v jiné fázi a uvolňování tam jde pomaleji, ale jinak se to pomalu vrací do normálu. Věřím, že to nebude dlouho trvat, a všechno bude tak jako ještě na začátku letošního roku.

A vy? Jak se cítíte po brankářské stránce?

Zatím dobře. Jsem rád, že po tom, kdy jsme mohli začít trénovat, tak jsme sice v rámci brankářského tréninku mohli být jen dva, ale měli jsme dovoleno, že na nás trenér gólmanů mohl střílet.

Kluci hráči si mezi sebou přihrávat nemohli, ale nám brankářům to takto uvolnili. Tím pádem jsme měli v podstatě plnohodnotný trénink. Věřím, že i díky tomu to je dobré a těch čtyři pět týdnů bylo dostatečných, abych se do toho vrátil a byl maximálně připravený.

Na druhé straně jste neměli žádné přípravné utkání, že?

Samozřejmě zápas tréninkem nenahradíte a i díky tomu to asi bude zajímavé, ale zároveň je to pro všechny stejné. Kluby už na začátku odsouhlasily, že žádné přáteláky nebudou, takže se s tím musíme vypořádat. A komu se to povede, bude mít výhodu. V Bundeslize to bylo také tak.

Začínáte městským derby proti Betisu, bude to hodně ostrý start?

Pořád půjde o velký zápas. Jde o derby, navíc první zápas v celé soutěži po třech měsících, takže o to víc se na to všichni těší. Jistě, bez lidí to bude smutné, protože zrovna tohle je jeden z těch zápasů, který si plný stadion zaslouží. Je tam velká rivalita mezi kluby i fanoušky. Je to škoda, ale musíme se s tím vyrovnat. Hlavně doufáme, že se celý restart povede a dobře to pojede i dál.

V Česku fandí fanoušci i za branami stadionu. Dá se něco podobného očekávat i od příznivců ve Španělsku, nebo budou napínavé duely sledovat pouze v televizi?

Těžko říct. (pousměje se) Za ty dva roky, které tady jsem, jsem je stačil poznat, a myslím si, že pro fanoušky bude hrozně složité si zápas nechat ujít a koukat na něj jen v televizi. Abych se přiznal, nevím. Ani to, jestli jim opatření umožní shlukovat se ve větším počtu, ale umím si představit, že nevidět to naživo na stadionu pro ně bude těžké. Zrovna takový zápas.

Aktuálně vám patří v tabulce třetí místo, cíl je tak asi jasný. Zajistit si pozice pro Ligu mistrů, viďte?

Je to tak. Základním cílem jsou evropské poháry, abychom je v příští sezoně hráli s tím, že velkým snem a motivací je právě účast v Lize mistrů.

Kariéra v kostce

2008 až 2010: Vítkovice 33 zápasů/4x čisté konto

2010 až 2012: Viktoria Žižkov 40 zápasů/11x čisté konto

2012 až 2014: Sparta Praha 94 zápasů/37x čisté konto

2014 až 2018: FC Basilej 169 zápasů/58x čisté konto

od 2018: Sevilla FC 79 zápasů/28x čisté konto