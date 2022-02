Případ vyšetřuje policejní oddělení v Berouně, kde sázková kancelář sídlí. „Mohu potvrdit, že berounští kriminalisté se od ledna roku 2021 zabývají případem týkající se podvodných kurzovních sázek, ze kterých byli obviněni čtyři muži,“ sdělila policejní mluvčí pro Středočeský kraj Michaela Richterová.

Redakce obdržela pouze ročníky narození obviněných mužů: 1979, 1989, 1990, 1997. Policejní mluvčí pak přiblížila, proč jsou stíhaní. „Proti čtyřem mužům bylo v květnu 2021 zahájeno trestní stíhání a byli obviněni ze spáchání pokračujícího zločinu podvodu, v rámci organizované skupiny,“ uvedla Richterová.

Jedním z obviněných může být fotbalista Marek Vintr, který v létě přestoupil ze Zbrojovky do druholigového Vyškova. Toho si policie pozvala. „Byl jsem předvolaný jen k výslechu a podal jsem vysvětlení. Je to rok stará věc, od té doby nic neřeším, nikdo se neozval,“ reagoval Vintr.

Obvinění čtyřiadvacetiletý záložník popírá. „Policie to stále vyšetřuje, ale nevím, co vám k tomu mám říct. K podání vysvětlení nás tam bylo čtrnáct nebo patnáct, mluvil jsem o tom i s vedením Tipsportu, dál to pro mě haslo,“ pronesl Vintr.

Podle zákulisních informací má v jeho případě jít například o sázení na žluté karty v zápase. V loňské prvoligové sezoně obdržel Vintr jako střídající hráč poměrně zbytečné karty v předvánočním duelu proti Baníku Ostrava a lednovém domácím utkání s Libercem.

Podivné žluté karty

Do obou zápasů přitom naskočil až po přestávce. „Ani si ty karty nevybavuji. Nepovažuji se ale za svatouška, podívejte se, jak jsem hrál na podzim ve Vyškově nebo rok předtím v Líšni. Hraju hodně od podlahy, ale myslete si, co chcete,“ řekl Vintr, jenž zatím posbíral devět prvoligových startů.

Odmítá, že si žluté karty nechal dát schválně. „K tomu jsem neměl důvod. Rád bych vám řekl víc, ale nevím co, vyšetřování probíhá, mám k tomu právníka,“ dodal Vintr.

Ovšem pozoruhodné je, že talentovaný ofenzivní hráč, který na podzim naskočil do jedenácti druholigových utkání v dresu Vyškova, míří na hostování do třetiligových Otrokovic. „Potřebujeme, aby Vintr hrál, protože tento týden nám přijíždí dva hráči z Ameriky na jeho post a příští týden jeden z Anglie,“ vysvětlil jednatel vyškovského klubu Martin Chalupecký.

Odmítá, že by to mělo souvislost z možným ovlivňováním utkání. „Slyšel jsem o tom, ale předpokládám, že to je z minulosti. Jako klub se tím nezaobíráme, já to neřeším, pokud to nebyly naše zápasy. Viděl jsem všechny a tomu nevěřím,“ doplnil.

Informace o policejním vyšetřování ho zaskočila. „Jsem z toho v šoku. Pokud jde o zápasy Zbrojovky v první lize, tak to absolutně nechápu a odsuzuju,“ prohlásil jednatel klubu.

Vintr odchod do Otrokovic, posledního týmu Moravskoslezské fotbalové ligy, vysvětluje prozaicky. „Dostaneme velký finanční bonus, když pomůžeme k záchraně. Ve Vyškově bych ani moc nehrál. Měl jsem víc nabídek, ze Žižkova, z Pohronie, ale zůstal jsem doma, mám tady práci. Za půl roku se vrátím z hostování a poperu se o místo ve Vyškově,“ uvedl Vintr, který žije v Bučovicích.

Na sociálních sítích zaznamenal spojení svého jména se sázením na zápasy, ovšem spolupráci se sázkařskou mafií popírá. „Nemám s ní nic,“ pravil kategoricky. „Něco ze sociálních sítí mi posílala přítelkyně, to vůbec neřeším,“ dodal Vintr.