Úplná blamáž! Český fotbal si, pokolikáté už, opět vstřelil parádního vlastence

Ostuda, fiasko, blamáž. Jinými slovy se to, co se dělo po konci finále MOL Cupu mezi fotbalisty Viktorie Plzeň a Sparty Praha na trávníků západočeského stadionu, nazvat nedá.