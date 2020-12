Neskóroval, jeho tým prohrál… Přesto karvinský fotbalista Michal Papadopulos v sobotním zápase 9. kola nejvyšší soutěže zastínil všechny na hřišti - i střelce dvou zlínských branek Tomáše Poznara.

Michal Papadopulos | Foto: Deník / Pavel Netolička

Důvod? Papadopulos se za nepříznivého stavu v 73. minutě rozhodčímu Orlovi přiznal, že to byl právě on, kdo hlavou prodloužil míč, který vzápětí střídající Guba uklidil do sítě a snížil na 2:1. Situace totiž byla ofsajdová.