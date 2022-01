Karabec je nejlepším českým dorostencem: Je hezké, že jsem navázal na Hložka

Takže základem jsou kvalitní trenéři?

Hrozně moc pomohlo vzdělávání trenérů. Ti pak o celé problematice umí přemýšlet a chtějí hrát aktivní fotbal. Jsou lidé, kteří jsou zaměřeni pouze na jednotlivé kategorie přípravek či žáků, což je taky skvělé. Samozřejmě ještě máme oproti největším ligám světa velké rezervy, ale musím říct, že to za poslední roky není vůbec špatné.



Které kluby pracují nejlépe s mládeží?

Už jen kvůli finančním podmínkám musím zmínit Spartu a Slavii, které mají skvělé finanční zázemí a povedlo se jim do velkého fotbalu přivést několik zajímavých jmen. Na Moravě jde určitě o Baník s Olomoucí, kde mají kvalitní sportovní ředitele i trenéry. Tyto kluby mají i velkou výhodu, že mohou stahovat nadějné hráče z menších městeček či vesnic.

A kromě těchto největších?

Určitě musím zmínit Pardubice, kde se skvěle pracuje. Na to, jak je to malé město, tak skvěle konkuruje Hradci Králové, je to tam velmi zajímavé. Do budoucna budou určitě pod Tomášem Sivokem zajímavé i České Budějovice.



Cenu za nejlepšího staršího dorostence vyhrál Adam Karabec, v čem je oproti vrstevníkům odlišný?

Má jiný způsob fotbalového myšlení a celkově jinak vnímá oproti vrstevníkům fotbal. Dává tam něco navíc, co fanoušky prostě musí bavit. Člověk si říká v hlavě, že toto by mohla být nejlepší varianta řešení dané situace a on to vyřeší ještě efektivněji, je to velmi nadějný hráč českého fotbalu.

Na čem naopak ještě musí zapracovat?

Jak si sám Adam uvědomuje, je ještě prostor zapracovat na fyzické stránce, třeba Adam Hložek je v tomto neskutečný. Když na tom bude hodně pracovat, tak v kombinaci s jeho herní inteligencí to bude obrovský příslib do budoucna.



Liga je po podzimu nezvykle vyrovnaná, koho favorizujete na titul?

Jsem dlouhodobě vnímaný jako trenér Sparty, takže bych samozřejmě chtěl, aby titul zůstal na Letné. Na druhou stranu nesmíme opomínat sílu Slavie, které se vrací Kúdela, Provod či Hovorka. Ideální scénář by byl za mě, aby liga byla do posledního kola vyrovnaná a zvítězila Sparta.