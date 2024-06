A už den po odehrání nedělních odvet se začalo leckde řešit, zda by nebylo namístě, aby se přemýšlelo nad redukcí obou soutěží. Zazněl tradiční, ale naprosto lichý argument o tom, jak srovnatelné evropské země mají v nejvyšší soutěži méně účastníků. A dokonce jsem někde zaznamenal i poznámku, resp. argument v tom směru, jak Francie zúžila první ligu z dvaceti na osmnáctku klubů. Tak Francie s jejími už pomalu 70 miliony obyvatel je vhodné srovnání pro jedenáctimilionovou zemi? Blábol.

Teď tedy fakta. Srovnatelných zemí, co do počtu obyvatel, ale také rozlohy státu, je v Evropě s Českem jen pár. V první řadě Portugalsko, prakticky totožný počet obyvatel, ale o pár tisíc kilometrů čtverečních větší rozloha. Počet týmů v nejvyšší soutěži? 18, o dva více než v Česku. Druhé na řadě je Řecko. To má sice o dva celky v první lize méně než Češi, ale při pomalu dvakrát takové rozloze státu je jasné, že hustota zalidnění, tím pádem i počet velkých měst, je zde oproti zemi ve středu Evropy nižší.

DIVIZNÍ ZÁPLETKA: Fotbalisté Meziříčí slaví záchranu, Speřice a Pelhřimov bojují

Přesně obráceně je na tom Belgie (rovněž 16 týmů). Ta má cca o milion obyvatel více než Česko, ale na méně než poloviční rozloze státu. To znamená, že v zemi Beneluxu je mnohem více velkých, rozuměj pro špičkový sport potenciálně připravených měst. Krátkou geografickou a demografickou vsuvku nemohu zakončit jinde než u jižních sousedů.

Právě Rakousko je totiž dlouhá léta dáváno za vzor. Ano, jeho liga ona dlouhá léta měla jen deset celků. Jenže Rakušanů také bylo o tři miliony méně než Čechů! S příchodem nového tisíciletí a atraktivnosti Rakouska pro migranty z Balkánu, ale i orientálních států však země pod Alpami populačně „nabobtnala“, takže na své bývalé parťáky z dob monarchie najednou ztrácí už jen jediný milion. A ejhle, rakouská Bundesliga má najednou místo deseti už dvanáct mužstev.

Co tím chci říci. Šestnáct celků v první lize je pro Česko naprosto adekvátní počet. Snižovat jej, zvláště nyní, když jde tenhle produkt divácky, marketingově, finančním zajištěním klubů, kvalitou stadionů, ale hlavně sportovně obrovsky kupředu, by bylo něco jako vlastní gól. O tomhle vůbec nehodlám diskutovat.

DRAMA V PŘEBORU: O vítězi rozhodne šlágr, sestupová tajenka nabízí řadu možností

Spíše už je potřeba konečně zaměřit pozornost na druhou ligu. A ta potřebuje dvě zásadní věci. V první řadě z ní dostat ligové rezervy. Nechápu, jak může někdo kompetentní dopustit, aby v profesionální soutěži hrálo nějaké béčko, a je úplně jedno, že je Sparty či Slavie. Kolik diváků na ně chodí? Pár desítek, maximálně pár stovek. Tohle asi atraktivitu soutěže nezvýší.

A ruku v ruce s tím je třeba FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU zeštíhlit. Na dvanáct, klidně i na deset celků. Ať tam jsou opravdu ti, kteří mají zázemí, ambice, ale i finance na to, rvát se nejvyšší soutěž. Co to o profesionální soutěži vypovídá, když si ji někdo ze třetí ligy jde jen tak zkusit? Podle mě jen to, že nemá potřebnou úroveň. Navíc druhá liga je už několik let v České televizi, i do ní budou proudit větší finance z prodeje televizních práv. Není na čase s tím něco udělat směrem k atraktivnějšímu formátu?