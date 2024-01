Na Štědrý den ještě neměl o boleslavském lasu tušení. Třetí lednový den už David Holoubek vedl coby hlavní trenér prvoligový tým k prvnímu tréninku. S klubem z města škodovek po vyvázání ze smlouvy u reprezentační devatenáctky uzavřel humpolecký rodák spolupráci do konce června 2027, tedy na více než tři roky.

Foto: FK Mladá Boleslav

„Vnímám situaci a plně si uvědomuji, že můj předchůdce Marek Kulič byl u zdejších fanoušků oblíbený. Bude na naší práci, abychom si je také získali výkony na hřišti. Mladá Boleslav patří k týmům, které mají každoročně ambice na přední pozice,“ řekl na startu zimní přípravy pro klubový web. O čem dále mluvil?

O jednání s vedením Mladé Boleslavi

Šestadvacátého prosince volal David Trunda (generální ředitel FK), že chce se mnou mluvit o možné spolupráci a o pár hodin později jsme se sešli v Humpolci, kde jsem s rodinou trávil Vánoce. O jeho návrhu jsem následující tři čtyři dny přemýšlel pod vlivem svého závazku u FAČR. Rozhodl jsem se jít do Mladé Boleslavi, protože jednání pánů Davida Trundy i Josefa Dufka na mě působilo velmi pozitivně.

O hráčském kádru

Kádr tady v posledních letech byl vždycky dobrý a kvalitu má i ten současný. Každý kouč si představuje třeba jiné a lepší hráče na určitých pozicích, když přijde do nového prostředí. Logicky se budeme bavit s klubovým vedením, kdo třeba odejde a kde mužstvo posílíme, což je běžný fotbalový koloběh. Znám Karafiáta, Pulkraba, Maška, Marečka, Matějovského, což je pochopitelně výhoda.

O Marku Matějovském

S Márou Matějovským, s nímž se znám ze Sparty, mám nadstandardní vztahy. Mám jej moc rád jako hráče i jako člověka. On totiž umí ostatní stmelit svými morálními i herními kvalitami. Co si pamatuji, všichni k němu v kabině vzhlíželi. Takových charakterů zase tolik ve fotbale není, proto si jej nesmírně vážím. I na prvním letošním tréninku bylo vidět, že tomu má pořád co dát.

O zapracovávání mladých odchovanců

Věk není hlavní předpoklad nominace do ligového utkání. Musí tam být výkonnost a touha něco dokázat. Teprve takoví mladíci se můžou posouvat do áčka. Jsem fotbalově odkojený Spartou, takže chci být úspěšný v každém zápase a chci aby mužstvo předvádělo atraktivní fotbal. Výsledek nikdo dopředu nezaručí, ale umíme zaručit, že výkony budou prvoligové. Současnou alfa a omegou herního projevu je zkvalitnění obrany. Z celého pětitýdenního bloku zimní přípravy pro nás bude zlepšení defenzivy prioritou.