„Bylo to takové překvapení od vedení klubu, zejména pak od předsedy Jiřího Petra a “bosse” Tomáše Stoppena, za což jim patří velké dík,“ řekl brankář Velké Bystřice Štěpán Červený. Po předání poháru hráči naskákali na korbu a vydali se na jízdu králů.

V Kojetíně fotbal nejspíš nebude. Ostuda, má ho každá vesnice, říká Žůrek

„Projeli jsme skoro celé město. Lidé vylézali z oken a mávali, auta troubila a na palubě panovala neskutečná euforie a radost. Pro všechny to byl nezapomenutelný zážitek do konce života vžít se do role, kterou zažívají spíše profesionální fotbalisté z vyšších soutěží. Jsme šťastní a odhodlaní zopakovat totéž v I. A soutěži,“ komentoval Červený.

Video z oslav postupu:

Zdroj: Archiv Štěpána Červeného