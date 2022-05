Rajnoch běsnil. Ty zm*de, co to pískáš ty ču*áku, nadával bývalý reprezentant

Pořádnou spršku vulgárních nadávek si vyslechl rozhodčí v utkání středočeské A třídy. „Jdi do p*dele ty zm*de, co to pískáš ty ču*áku arogantní.“ Přesně tohle vypustil ze svých úst bývalý fotbalový reprezentant Jan Rajnoch, který ve čtyřiceti letech kope za Jíloviště. Běsnění Rajnocha přihlížel i jeho současný spoluhráč a sparťanská legenda Horst Seigl.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Bývalý ligový fotbalista a reprezentant Jan Rajnoch hraje I.A třídu za Jíloviště. | Foto: Antonín Vydra