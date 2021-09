„Nábor je určený především pro nejmenší děti, ale přijít mohou také fotbalisté či fotbalistky z kategorie žáků,“ řekl sportovní redakci Deníku za klatovský fotbalový klub místopředseda a šéftrenér mládeže Jiří Jánský.

Náborová akce v Klatovech: děti si pod dohledem Davida Limberského užily zábavné fotbalové odpoledne.Zdroj: Michal Fišr a Kamil Kacerovský

A několik desítek dětí za účasti svých milujících rodičů skutečně dorazilo. Děti si vyzkoušely své dovednosti v rámci několika připravených stanovišť a zahrály si také fotbal. „V dnešní hektické době je potřeba děti nějak zaujmout, přiblížit jim fotbal a přitáhnout je ke sportu,“ uvedl do kamery regionální televize FILMpro předseda SK Klatovy 1898 Jindřich Sojka starší.

Na budoucí Cristiány, Lionely či Zlatany se přišli podívat nejen rodiče a trenéři, ale také někteří hráči klatovského mužstva, kapitán třetiligových Domažlic Petr Mužík a legenda fotbalové Viktorie Plzeň David Limberský, v současnosti spoluhráč Petra Mužíka ve druhém nejvýše postaveném klubu kraje.

„Líbí se mi, když děti sportují. Je to super, počasí vyšlo a čím víc dětí bude na hřišti, tím lépe,“ vyslovil přání pro televizi FILMpro David Limberský. Na závěr ještě přidal jednu radu pro začínají fotbalistky či fotbalistky. „Dělat to naplno a mít z toho radost. To je hlavní,“ uvedl.

Videoreportáž regionální televize FILMpro:

