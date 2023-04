V sobotu ráno čekal fotbalisty z klubu FC AMA Žeretice pořádný šok. Silná bouře jim v pátek v podvečer odnesla střechu zázemí na domácím hřišti. Místo přátelského utkání s Libuní tak začali sčítat škody a odklízet sutiny. Podle starosty obce z Jičínska se škoda může vyhoupnout ke 2 milionům. Na pomoc žeretickým fotbalistům vznikl transparentní účet, na nové šatny se skládají sportovci i fanoušci z celého regionu.

Silný vítr nadělal v pátek odpoledne na fotbalovém hřišti v Žereticích pořádnou paseku. | Foto: Petr Jiskra

Hodiny na zdi se zastavily v čase 16:10. Je to zřejmě přesný čas, kdy se poslední březnová bouřka přehnala přes žeretické fotbalové hřiště a zanechala za sebou spoušť hodnou katastrofického filmu.

„Vítr odnesl celou střechu, obrátil ji vzhůru nohama a odhodil ji směrem k Cidlině. Všechno, co bylo uvnitř, vysál ven. Polystyrenové desky a dresy fotbalistů jsme našli 300 metrů daleko,” popisuje sobotní nález starosta Petr Jiskra.

Silný vítr nadělal v pátek odpoledne na fotbalovém hřišti v Žereticích pořádnou paseku.Zdroj: Petr Jiskra

Do rozbořené budovy ještě v noci na sobotu vydatně napršelo, voda zničila počítač, elektroinstalaci, kotel a všechno uskladněné vybavení. Do skladu, ve kterém jsou bojlery a čerpadlo na zalévání hřiště, se zatím kvůli havarijnímu stavu nedostal. Podle starosty bude nutné torzo budovy zbourat, čeká však na vyjádření pojišťovny a statika. Jen na stavební části by se však mohla škoda podle předběžných odhadů pohybovat okolo 2 milionů korun.

Číslo transparentního účtu



321990439/0300





Na podporu žeretického fotbalu vystoupili sportovci z celého regionu, klub na náhradu technického zařízení zřídil transparentní účet, kde se za první dva dny sešlo víc než 70 tisíc korun. Pomoc přislíbil i krajský a okresní fotbalový svaz, jako dočasnou náhradu by měli zapůjčit stavební buňky. „Aby měli naši hráči zázemí na převléknutí a mohli trénovat na domácím hřišti,” dodává Jiskra.

Zázemí žeretického hřiště, které při akci Z postavili Žeretičtí na konci šedesátých let, bylo sice podle Jiskry staré, podle pravidelných, zákonem nařízených revizních kontrol ale v naprostém pořádku. „Na první pohled nikde nic nebylo, ani trhliny v omítce. Předvídat to určitě nešlo. Střechou nikde neteklo, všechno bylo v pořádku,” vysvětluje starosta.



DOMÁCÍ ZÁPASY V MILÍČEVSI



Pohroma pro místní klub přišla jen týden před začátkem jarní části sezony. V sobotu měli fotbalisté Žeretic hostit doma Češov, zápas nakonec odehrají jinde. „Nejdřív jsme si mysleli, že budeme hrát v Češově, pak se hoši rozhodli, že to bude ve Žlunicích a já to nechávám na nich. Zbytek domácích mistrovsých zápasů pak sehrajeme v nedaleké Milíčevsi,“ přibližuje současnou situaci předseda žeretického klubu Luboš Stryal.

Toho potěšila velká vlna solidarity. „Měli jsme těch nabídek víc. Kromě Milíčevse nám tu možnost nabídly i kluby ze Žlunic a Podhradí. Pomáhá nám i okresní fotbalový svaz a další, za což všem děkujeme,“ říká Stryal.

III. třída mužů - sobota 8. dubna, 16.30: Žeretice - Češov (hřiště Žlunice)

Fotbalisté Žeretic věří, že na fotbalovém hřišti budou moci alespoň trénovat. „Byly nám přislíbeny buňky, aby se kluci měli kde převlékat a mohli si dojít na záchod. Zničené je totiž jenom zázemí, hřiště zůstalo netknuté a budeme na něm pokračovat v trénincích,“ navazuje na starostu i předseda klubu.

Ani on neví, co se během pátečního odpoledne přesně odehrálo. „Víme odkud to přišlo, protože tam jsou polámané olše, poté není nic, pak jsou kabiny na zemi a na druhé straně dvě břízy, které mají ulomené vršky,“ popsal Stryal.

I přes tuto katastrofu fotbalová komunita znovu ukázala, že umí držet při sobě. Na transparentní účet přicházejí peníze od klubů i jednotlivců z fotbalového prostředí a nejenom od nich. „Měl jsem hovor až od Příbrami. Volal mi jeden výrobce oken, že by nám nová poskytl zdarma,“ potěšilo Stryala, který na závěr dodá: „Zřejmě dojde k demolici a bude se muset zázemí stavět úplně nové, ale je to samozřejmě otázka peněz, uvidíme.“