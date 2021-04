V neděli sledujete derby pražských „S“, zrovna si u toho dáváte další sousto z večeře, když vám zazvoní telefon. Prosím? Tady Babiš, ozve se ze sluchátka.

„Vzal jsem to s plnou pusou. Prvně si řeknete, že jde o legraci a někdo vás zkouší. Tak jsem mlčel, nic neříkal. Pak ale spustil. V ten moment bylo jasné, že tohle není žádný imitátor,“ popisuje svůj nevšední zážitek šéftrenér mládeže fotbalového Přerova David Chuda.

O co šlo? V pátek jsme na tiskové konferenci slyšeli vtipkování o tom, jak si zahrajete ve dvaceti lidech fotbálek bez brankářů, o den později přišla otočka o 180 stupňů.

Když nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger v sobotu oznámil, že nakonec sportování amatérů povolí maximálně pro dvě osoby, rozvášnil davy zástupců různých klubů a oddílů. Mezi nimi i Davida Chudu.

„Vybublalo to ve mně, v neděli ráno jsem se naštval, po obědě jsem pak sepsal, co jsem měl na srdci a na jazyku. Ale samozřejmě slušnou formou. Tyto argumenty jsem poslal na vládní mail, který prý čte přímo Andrej Babiš. Dal jsem mu to taky na zeď na Facebooku,“ líčil trenér a hráč divizní Viktorky.

Nesouhlasím, ale má koule

Sám nečekal, že se dočká jakékoliv odpovědi, spíš bylo v plánu (nejen) fotbalových klubů zahltit vládní poštu podobnými připomínkami. Jenže přišla půl osmá večer a šokující telefonát premiéra do Přerova, po kterém Davidu Chudovi div nezaskočilo.

„Spustil, že se budu divit, až vyhrají volby Piráti. To prý se těší, že zase bude pracovat a přijede za mnou do Prechezy (chemických závodů v Přerově pod holdingem Agrofert, pozn. red.). A že když mu prý nenadávám já, tak mu nadávají druzí, že budou mrazáky na ulicích,“ prozradil Chuda obsah Babišova monologu.

Nejen z nezaměnitelného projevu, ale také z obsahu prý bylo jasné, že přerovský trenér skutečně mluví s premiérem. „Říkal, pane Chuda, nenadávejte mně, nadávejte Blatnému, toto není moje chyba. No prostě, fakt bomba.“

Nešlo však jen o monolog Andreje Babiše.

„Řekl jsem mu, ať to ještě promyslí, že to takhle fakt nejde. On na to, že zrovna sedí s ministrem a nějak to vyřeší, ať počkáme. Byl jsem tak opařený, že jsem ani nestihl říct vše, co jsem chtěl,“ přiznal David Chuda.

„Řekl jsem mu, že s ním sice nesouhlasím, ale vážím si ho za to, že má koule zvednout telefon a zavolat takto naštvanému člověku,“ vzpomněl si.

Neviditelný hrdina?

Ráno se pak 28letý učitel tělesné výchovy dozvěděl možná ještě více šokující zprávu. Snad i právě jeho snaha skutečně přispěla k dalšímu obratu.

Vláda má v pondělí schválit novou variantu. Organizovaní sportovci by měli venku trénovat v počtu maximálně dvanácti lidí na jednom hřišti. Podmínkou jsou negativní testy a rozdělení do dvojic od sebe vzdálených deset metrů. Alespoň něco.

„Včera jsme to řešili a vyřešili,“ přišla ráno Davidu Chudovi poslední SMS od Andreje Babiše.

Šéftrenér mládeže přerovské Viktorky se každopádně možná přes noc stal neviditelným hrdinou.

O svém postupu průběžně informoval na sociálních sítích a už dostává i první gratulace. Třeba zástupci České házené už se Chudovi ozvali s poděkováním. Že by měl sport nového lobbistu z Přerova? „Volat už mu ale nebudu. Asi třeba za rok, že budeme chtít ten nový stadion,“ zavtipkoval David Chuda závěrem.

Otevřený dopis Davida Chudy premiérovi:



Dobrý den, pane premiére,



dovoluji si Vám napsat, že to, co jste předvedli (Váš kabinet) za několik posledních dní ve vztahu k rozvolnění amatérského sportu je naprosto dech beroucí, do nebe volající, ostudné a skandální.



Sport dětí je Vám úplně ukradený a absolutně se o něj nestaráte. Jde přece o prevenci. Zdraví fyzické i psychické. Děti stejně lítají po venku v neorganizovaných, nehomogenních a i daleko četnějších skupinách než je 20 lidí. Opusťte někdy Vaše kanceláře a vydejte se mezi lidi. Možná si všimnete, že na Vaše nařízení již kašlou úplně všichni. A můžete si za to sami. Vaše komunikace a jednání je na katastrofální úrovni. Proč nemohou být za režimových opatření spuštěny sportovní aktivity alespoň u dětí a mládeže? Dopouštíte se obrovského zločinu na dalších generacích. Hlavně, že dáváte maturitu zadarmo.



Mojí povinností, jako šéftrenéra mládeže fotbalového klubu, je důrazně na Vás apelovat, abyste sportování dětí a mládeže povolili. Okamžitě, bez dalších průtahů a nejasností. S povinným testováním, s tím naprostá většina rodičů nemá problém. Jste přece krizový manažer, tak to dokažte. Zajistěte, aby sport a zdravý životní styl již nemusel být na druhé koleji.



Budu čekat na Vaši odpověď a především na to, že povolíte organizovaný amatérský sport.