„Jsem velice rád, že mohu oficiálně potvrdit přestup sparťanské legendy Tomáše Řepky do Červených Janovic. Po Martinu Jiránkovi je to další fotbalová osobnost, kterou uvidíme v našem dresu. V profesionálních kariérách se tito borci potkávali hlavně jako soupeři, ale nyní se oba těší na společnou spolupráci,“ řekl hrající trenér Janovic Štěpán Kacafírek, který zároveň dodal: „Chtěl bych poděkovat každému, kdo má na příchodu Tomáše zásluhu. Věřím, že naše mise bude úspěšná!“

Obě strany si plácly během červencového turnaje v Červených Janovicích: „Jsme domluvení, že Tomáš Řepka nastoupí do prvního mistrovského zápasu třetí třídy. Měl by řídit i jeden nábor dětí v Červených Janovicích. Věřím, že přitáhne spousty diváků a hned v první sezoně postoupíme do okresního přeboru,” prozradil nadále Kacafírek.

Šestačtyřicetiletý Tomáš Řepka má za sebou skvělou kariéru profesionálního fotbalisty. Po čtyřech letech v Baníku Ostrava se v roce 1995 přesunul do pražské Sparty, se kterou je také nejvíce spojován. V rudém dresu odehrál celkem jedenáct let a získal v něm čtyři tituly. Výraznou stopu ale Řepka zanechal i v italské Fiorentině či v anglickém West Hamu United, právě „kladiváři“ si českého zadáka oblíbili, převážně kvůli jeho tvrdé a nekompromisní hře.

Na ligové scéně Řepka skončil v roce 2012, kdy nastupoval za Dynamo České Budějovice. Následně oblékal dres SK Hvozdnice. Na reprezentační scéně působil Tomáš Řepka v letech 1994 - 2001. V národním týmu nasbíral pětačtyřicet startů, připsal si jeden gól.

Poprvé v akci mohou fanoušci Červených Janovic sledovat duo Jiránek – Řepka v neděli 23. srpna na hřišti Sedlce B. Na domácí půdě se oba bývalí reprezentanti představí o týden později proti Vlkaneči.