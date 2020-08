Soupeře doslova zmasakroval. Fotbalista Jiří Holenda mladší využil toho, že se sobotní zápas krajského přeboru mezi Okříškami a Speřicemi kvůli podmáčenému trávníku neuskutečnil a o den později si šel kopnout za béčko Dálnice. Rezervě Pacova v rámci okresního přeboru nastřílel neskutečných osm gólů.

Jiří Holenda (vlevo) nastřílel Pacovu neskutečných osm gólů za poločas. | Foto: Deník / Kamil Vaněk

Všechny navíc až ve druhém poločase. I v tom prvním měl spoustu šancí, ale to byl za paliče. „Je to pravda, vůbec se mi nedařilo. Nemohl jsem se trefil. Pomohlo mi to, že mi hlavně starší kluci v kabině o přestávce řekli, ať to řeším s větším klidem. Držel jsem se toho a začalo to tam padat,“ svěřil se.