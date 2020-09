Střelecké představení začal už v sedmé minutě. „Unikl jsem po křídle a vystřelil kolem brankáře. Než se míč dostal od sítě, odrazil se od obou tyčí,“ popsal poněkud kuriózní trefu.

Gól mu přidal na střeleckém apetitu. Za tři minuty se po opakované střele radoval podruhé, ve 22. minutě už měl na kontě hattrick. Hořepník sice góly orámoval přestávku, snížil na 3:2, ale víc už toho nezmohl. Jistotu Budíkovu dala branka Veselského.

Jan Žáček má k budíkovskému klubu vztah, ale fotbal hrál i jinde. „Začínal jsem v Humpolci. Zkoušel jsem to i v Jihlavě a Havlíčkově Brodě. Teď jsem ale v Budíkově a jsem tu moc spokojený. Měnit dres nehodlám,“ ujistil.

Klub z vesničky na Humpolecku v minulosti hrál i 1. A třídu. Po generační výměně přišel ale pád soutěžemi, který se zastavil až ve třetí třídě. V minulých sezonách tým patřil spíše k průměru ELPE ligy, ale letos se mu poměrně daří. Za tři kola získal pět bodů a v tabulce je na čtvrté příčce.

S jídlem roste chuť, což potvrzuje i Jan Žáček. Svoji Rovnost by v tabulce rád viděl co nejvýše. „Myslím si, že máme na to, abychom se prali o špici tabulky,“ domnívá se. Třeba i o postup? „Třeba. Nevím, jak kluci v týmu, ale já bych se tohoto cíle nebál,“ svěřil se.