S jakými zkušenostmi kandidujete na pozici předsedy OFS?

Václav Masopust: Jsem jeden z nejdéle sloužících předsedů OFS v republice. Funkci zastávám od vzniku Kraje Vysočina, od roku 2002.

Milan Reich: Již 19 let dělám sekretáře okresního fotbalového (OFS) svazu, stejnou dobu jsem členem výkonného výboru OFS, pracuji ve sportovně technické komisi a disciplinární komisi OFS. Čtyři roky jsem dělal předsedu komise rozhodčích a taktéž obsazování rozhodčích na našem okrese. Dvacet šest let pískám fotbal, z toho ve vyšších soutěžích jsem působil 15 let, jak v Čechách, tak pak na Moravě. V současné době působím jako sekretář komise rozhodčích při řídící komisi Moravy a jsem místopředsedou komise rozhodčích Krajského fotbalového svazu (KFS) Vysočina. Dvanáct let již působím jako člen výkonného výboru KFS Vysočina.

Pro jaké úkoly a cíle chcete tyto zkušenosti využít v případě zvolení?

Václav Masopust: Bylo by dobré na okrese zachovat třístupňový systém soutěží dospělých. Po loňském návratu soutěže žáků se pokusit obnovit i soutěž dorostu. A pak chci zkušenosti využít pro podporou trenérů v menších klubech a hodně práce je i v oblasti rozhodčích.

Milan Reich: Jelikož mám v sobě vlastnost, že se dokážu radovat z úspěchu druhých, tak nejdůležitější jsou pro mě kluby na okrese, to je ten největší základ a odrazový můstek pro předsedu. Chtěl bych pak zapracovat do práce nové lidi, které se podařilo sehnat a za které jsem moc rád. V neposlední řadě, až se toto povede, čekal by mě úkol nelehký v tom, vrátit našemu okresu lesk v podobě kvalitní diplomacie, bez níž to nejde a našemu OFS chybí.

Valné hromady a volby se konají po loňském zatčení a následné rezignaci vlivného fotbalového funkcionáře Romana Berbra. Jakými dalšími kroky má očista fotbalového hnutí pokračovat?

Václav Masopust: Otázka pana Berbra byla časovaná bomba a zákonitě musely dříve spekulativní věci vyplavat. Ryba smrdí od hlavy, takže volbou schopných a důvěryhodných lidí do nejužšího vedení.

Milan Reich: Přihlásil jsem se k sjednocení Moravy, že pomůžeme odstranit mýtus Romana Berbra. Cítím tam velkou podporu od funkcionářů napříč fotbalovým spektrem na Moravě. Chci změnit myšlení na okrese.

Jakým způsobem lze v dohledné době zabránit ovlivňování výsledků a dalším nešvarům, které se ve fotbale v minulosti rozšířily?

Václav Masopust: V minulosti existoval tzv. Haškův červený telefon. Teď existuje něco jako monitoring sázek soutěží, na jeho základě byly odhaleny současné problémy. Těch projektů je spousta, vše je však v lidech a jejich morálce.

Milan Reich: Je to v každém z nás, jak se k tomu postavíme a jak to uchopíme. Myslím si, že tato doba změní i myšlení jednotlivých lidí ve fotbale, kteří to myslí opravdu ku prospěchu fotbalu. Mám teď spíše strach o úbytek členské základny.

Jak je možno pomoci očistě fotbalového hnutí na úrovni okresu? Je ve vašem okrese dostatek nových a schopných lidí, kteří mají zájem o práci v OFS?

Václav Masopust: Náš okres je všeobecně dobře hodnocen jak v oblasti soutěží, tak v oblasti funkcionářů. Funkcionáři se obecně shání těžko, zvláště pro činnost dobrovolnou a ve volném čase. Musíme si je vytipovat, přemlouvat a ne vždy se to podaří. Je těžké obsadit všechny posty, které by na okresní úrovni měly být.

Milan Reich: Náš okres je fotbalově čistý, za to dám ruku do ohně. Tady to funguje, myslím si, v klidu. Vážím si těch lidí, kteří to dělají na dobrovolné bázi a smekám před nimi. Co se týká nových lidí, musím říci, ač jsme malý okres, tak se tady lidi najít nechají, jen se musí chtít. Já jsem jich sehnal sedm a k tomu ještě jednoho současný předseda. Věřím, že z nich budou jednou dobří funkcionáři a třeba jim pomohu k tomu i já, pokud ve volbách uspěji.

Jaký máte názor na hnutí Fotbalová evoluce? Co si od něho slibujete?

Václav Masopust: Já osobně nesdílím takovou euforii jako většina veřejnosti, vyhlásili pouze očistu fotbalu a dosazují své kandidáty do okresů a to jsme tady již v minulosti měli. Myslím si, že rozhodnutí o tom, kteří zástupci budou ten který okres zastupovat, by měly učinit místní kluby.

Milan Reich: Úplně ten nejlepší, jsme dokonce jejími kandidáty, společně s Vaškem Dubnem, prezidentem AFC Humpolec, který mi teď i s ostatními kluky, kteří kandidují do výkonného výboru OFS, pomáhá. Ať budu zvolen či nikoli, Fotbalová evoluce do Pelhřimova přijede jak pro kluby, tak pro širokou veřejnost, pokud to situace samozřejmě umožní.

Fotbalové volby na Pelhřimovsku

Valná hromada OFS Pelhřimov se koná v pátek 19. března od šestnácti hodin ve školní jídelně SPŠ a SOU Pelhřimov ve Friedově ulici. Pozvánku dostalo 31 delegátů za fotbalové kluby na Pelhřimovsku. Valná hromada se bude konat za předepsaných epidemických opatření, povinné budou respirátory, všichni účastníci musí předložit potvrzení o negativním testu na covid 19, svaz zajistil kvalifikované testování antigenními testy přímo na místě. Na předsedu OFS Pelhřimov kandidují Václav Masopust (58 let) a Milan Reich (54 let).