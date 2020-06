Kde je problém? V nepovedených výměnách generací i jinde. Když chyběli hráči z vlastní mládeže, v Počátkách si vypomáhali přespolními z Pelhřimova, takže v novém tisíciletí došlo na epizodní působení v nejnižší krajské soutěži. Před pěti lety Počátky už platily za stabilního účastníka Poutník ligy, tedy nejvyšší soutěže na Pelhřimovsku. V roce 2015 skončily páté, další sezonu třetí za Horní Cerekví a Obrataní.

V tu chvíli přišel možná jeden ze zlomových momentů. Po postupu do kraje skočila Horní Cerekev, ale druhá Obrataň zájem neměla. Bétřída byla nabídnutá Počátkám, které po pár dnech váhání postup přijaly. „Asi jsme to tehdy uchvátali,“ přiznává s odstupem času předseda.

I tehdy byl na vážkách. Deníku na téma postupu mimo pořadí řekl: „Možná si za tři měsíce budeme drbat hlavy, ale taková šance tu nemusí několik let být. Musíme se pokusit tým posílit,“ vyjádřil se.

To se nestalo nebo aspoň ne v dostatečné míře. Počátky sice začaly nadějně, srpnové a zářijové výsledky je do boje o záchranu nestavěly. Jenže pak přišel útlum a debakly. V říjnu už nováček soutěže dostal jedenáct gólů v Lípě a bylo jasné, že má problém. Vyřešit se ho nepovedlo. Na podzim, ani na jaře. Hlavně v defenzívě to byla tragédie. Počátky inkasovaly sto třicet tři gólů a celkem zákonitě se poroučely zpět do okresu. Z předposledního místa, horší byla jen Horní Cerekev.

Asi všichni si mysleli, že se tým v Poutník lize zařadí mezi ty lepší. Jenže se nestalo. Pád pokračoval. Výsledkem byl další sestup. A hodně nešťastný. Počátky o účast v okresním přeboru přišly v posledním kole. Na jejich úkor se zachránil Lukavec, gólem z penalty pět minut před koncem.

Krátký byl tým i v následujícím ročníku, kdy usiloval o návrat alespoň mezi okresní elitu. O čtyři body více získal Nový Rychnov, postupové plány se musely odložit o rok. Letos už to klapnout mohlo. Spartak po podzimu vedl tabulku o dva body před Hořepníkem.

Pak ale přišlo přerušení sezony a anulace výsledků. „Hrozně nás mrzí, že se na jaře nehrálo. Tým jsme měli na postup postavený. V zimě jsme ho ještě posílili,“ lituje Petr Král.

Počátky tak musí čekat. „V možnostech klubu je hrát lepší polovinu tabulky okresního přeboru. K tomu teď směřujeme. Děláme postupné kroky, snad se k tomu za nějakou dobu dopracujeme,“ věří předseda. Radost mu dělá alespoň mládež. Přípravky patří v okresním měřítku mezi nejlepší, poměrně početnou základnu má klub i v žákovských kategoriích. Tam i v dorostu tvoří společné týmy s nedalekou Žirovnicí.