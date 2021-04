Fotbalové volby: Střídalo se jen v Čechách. Morava podpořila stávající předsedy

Vysočina je premiantem fotbalových voleb. Jako první z celé republiky poznala předsedy ve všech svých okresech. Pokud to shrneme, jednalo se o volby do značné míry pokojné, nekomfliktní. Co nám ukázaly, co přinesly? Řadu nej a zajímavostí.

NEJRYCHLEJŠÍ. Formulí 1 okresních voleb v celé republice bylo Žďársko. Nikde se nevolilo dříve. Už dvacátého února si prodloužení mandátu o další čtyři roky zajistil dosavadní předseda Jaroslav Beneš. Neměl protikandidáta, zvolen byl hladce. „Beru to ovšem jako potvrzení kvalitní práce celého výkonného výboru v předchozím období,“ uvedl. NEJZAJÍMAVĚJŠÍ. Tento primát si bez jakýchkoliv diskusí zajistilo Pelhřimovsko. Zde jako v jediném okrese totiž měli zájem o předsednický post hned dva kandidáti. Pozici a více než osmnáctiletou práci, tak dlouho byl předsedou, obhajoval Václav Masopust. Nakonec nepochodil, vítězem se poměrem hlasů 18:11 stal kandidát podpořený hnutím Fevoluce a dlouholetý sekretář okresního svazu Milan Reich. „Pomůžeme odstranit mýtus Romana Berbra. Cítím tam velkou podporu od funkcionářů. Chci změnit myšlení na okrese,“ nechal se slyšet už před volbami. Autokros se nepojede, ve hře jsou náhradní termíny Přečíst článek › NEJVYŠŠÍ ÚČAST. V dnešní době, kdy pro vstup na valnou hromadu museli delegáti projít sítem testů na covid-19, je to číslo až neskutečné. Zájem volit na Pelhřimovsku mělo více než devadesát sedm procent klubů. Jen o trochu hůře na tom byli na Třebíčsku. Tam byla volební účast devadesát čtyři procent. Naopak na opačném pólu z hlediska zájmu byly volby na Havlíčkobrodsku. Volili zástupci dvaceti sedmi z možných čtyřiceti dvou klubů, což představuje účast čtyřiašedesát procent. NEJZKUŠENĚJŠÍ. Služebně nejstarším předsedou okresního fotbalového svazu byl až do těchto voleb Václav Masopust na Pelhřimovsku. Štafetu od něj převzali Jindřich Skočdopole na Jihlavsku a Radek Zima na Třebíčsku. Oba se do funkcí dostali před jedenácti lety. HRANICE ZMĚNY. Jakoby zemská hranice předělila ochotu něco měnit. Nové tváře jsou jen v českých okresech Vysočiny. Vedle Milana Reicha je nový předseda ještě na Havlíčkobrodsku. Zde ale jde s trochou nadsázky o předání žezla z učitele na žáka. Dlouholetého předsedu Josefa Sojku vystřídal Luboš Vaněk. Ještě jedna paralela s Pelhřimovskem tu je, také Vaněk je dlouholetým sekretářem okresního fotbalového svazu.

