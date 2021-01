Vladimír Šmicer, Rudolf Řepka či futsalista Tomáš Neumann v Pelhřimově? Zatím ne. Zítřejší beseda zástupců Fotbalové evoluce, která měla být první na Vysočině, se odkládá. „Zatím na neurčito. Musíme počkat do skončení nouzového stavu,“ vysvětlil sekretář okresního fotbalového svazu a jeden z iniciátorů akce Milan Reich.

Beseda zástupců fotbalové evoluce v Pelhřimově byla odložena. Stejně tak volby do okresního svazu. | Foto: Deník / Kamil Vaněk

Právě on je zatím jediným, kdo se písemně přihlásil do volebního boje o předsedu svazu na Pelhřimovsku a těší se podpoře hnutí, která zaujalo celou řadu fotbalových osobností. „Jdu do toho proto, že si myslím, že mám co nabídnout. Nekandiduji proti někomu. S kandidaturou dalších lidí nemám problém,“ nechal se slyšet.