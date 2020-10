Deset kol. A ještě bez dvou zápasů. Tolik stihla (a patrně už více nestihne) na podzim Poutník liga fotbalistů. Tady jsou perličky, které se v nejvyšší okresní soutěži odehrály.

Fotbalisté Obrataně svými výkony v Poutník lize příjemně překvapili. Soutěž dlouho vedli, momentálně jsou se dvaceti body čtvrtí. | Foto: Deník / Kamil Vaněk

KANONÝR HOLENDA. Druhé kolo, polovina srpna a zápas mezi béčky Speřic a Pacova. Výsledek už je sám o sobě raritou. Domácí Dálnice o pouťové neděli vyhrála 14:2. Kanonýrem zápasu byl Jiří Holenda ml., který dostal míč do sítě osmkrát. Přitom pálit začal až po přestávce. „Něco takového jsem ještě nezažil. Nepamatuji si to ani v žácích,“ vzpomínal a zároveň děkoval svým spoluhráčům: „Posílali mi nádherné kolmé přihrávky. Dostával jsem se velmi snadno do šancí.“