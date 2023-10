Konečný výsledek utkání se Žirovem se zrodil už v prvním dějství, které céčko Pelhřimova ovládlo 6:1. Po změně stran přišel už jen jeden gól. „V poločase trenér poslal na hřiště mladé kluky, aby si také zahráli,“ uvedl Pavouk.

Třiatřicetiletého fotbalistu trápí pro fotbalistu nepříjemné zranění. „Mám dlouhodobě natažené tříslo,“ pokračuje Pavouk. „V tomto utkání jsem to chtěl vyzkoušet. Nebylo to ale stále ono, takže do konce podzimu už zase hrát asi nebudu.“

Pět gólů v zápase Šimončič ještě nedal. Možná před lety v přípravce, culí se

Pavouk se zranil už na konci jarní sezóny, od té doby až do neděle nehrál. Pocity po utkání ale neměl dobré: „Pořád mě to bolí. Nevím, co s tím je. Dlouho jsem nehrál, doufal jsem, že se to zlepší. Bohužel – nezlepšilo.“

Jediným pozitivem tak byl jeho čtyřgólový zářez. „Docela se mi to povedlo, s tím jsem byl spokojený,“ usmál se Pavouk, pro kterého nejsou podobné výkony nic neobvyklého. „V minulé sezóně jsem měl i šestigólový zápas (vloni nastřílel Jan Pavouk čtyři hattricky, dvakrát čtyři góly a jednou šest – pozn. aut.). Je to ale hodně dané soutěží, kterou hrajeme. Třetí třída má sice nějakou úroveň, ale řada zápasů, ve kterých je již rozhodnuto, se zvrhne v gólovou přestřelku. Potom už to není takové umění dávat tolik gólů.“

Přestože má kvalitní střeleckou produkci, vyšší ambice již ve fotbale nemá. „Za béčko jsem byl jen jednou. Tam chodím jen naprosto výjimečně, když nemají dostatek lidí,“ vysvětluje Pavouk. „V 1. B třídě už je úroveň dost vysoká a fotbal na mě moc rychlý. Tam bych se asi neprosadil. A pozvánku do divize už nejspíš nedostanu,“ směje se Pavouk.