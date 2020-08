Byl to zápas, který může ovlivnit celou sezonu. Fotbalisté Žirovnice v krajském přeboru dvakrát prohráli, potřetí už si bodovou ztrátu dovolit nemohli. A nedovolili. Ledeč v nervózním duelu přetlačili 1:0. „Bylo to těžké utkání, hodně o důrazu a osobních soubojích. Všichni jsme tam nechali vše, i proto jsme to zvládli,“ nechal se slyšet bezprostředně po zápase střelec jediné branky Vojtěch Cajz.

Jediný gól vstřelil Vojtěch Cajz. | Foto: Deník / Kamil Vaněk

Rozhodla třiatřicátá minuta. To už bylo v ději zápasu napsáno hned několik neproměněných šancí Slavoje. V tomto případě to ale domácím klaplo. „Byl to centr t od Kuby Vodáčka. Už jsem se přesouval na zadní tyč. Míč propadl mezi obránci, stihl jsem se k němu vrátit. Pak už jsem ho uklidil pod víko,“ popisoval šťastný střelec.