Masopust znovu usiluje o pozici předsedy svazu

Do boje o předsedu okresního fotbalového svazu Pelhřimov půjdou nakonec dva kandidáti. Milana Reicha těsně před uzávěrkou přihlášek doplnil dosavadní předseda Václav Masopust. „Původně jsem si myslel, že už to někomu předám. Chtěl jsem ale, aby to byl někdo z venku, kdo na svazu ještě nedělal. Pak mě ale pár lidí oslovilo, jestli bych do toho nešel znovu. Proto jsem své původní rozhodnutí změnil,“ vysvětlil, proč se rozhodl usilovat o předsednickou funkci znovu.

Fotbalisté na Pelhřimovsku poznají jméno nového předsedy okresního fotbalového svazu v polovině února. | Foto: Deník / Kamil Vaněk

Masopust má s touto pozicí dlouholeté zkušenosti. Okresnímu fotbalovému hnutí šéfuje od roku 2002. „Tehdy jsem střídal Oldu Kopřivu,“ vzpomenul před pár týdny zesnulého předchůdce. Volby se měly uskutečnit tento pátek, ale z důvodu pravidel ohledně shromažďování byly odsunuty. Jméno nového předsedy tak budeme znát v půlce února.