Ve osmi zápasech získal devatenáct bodů a usadil se na první příčce. „V klubu jsme měli různé názory. Já jsem nebyl přítelem toho, aby se šlo o soutěž níže, ale musím uznat, že kluci zvládli podzim skvěle. Jsme maximálně spokojeni,“ radoval se člen výboru plačkovského klubu Milan Janďourek.

Předseda a stále ještě hráč Ondřej Kubů byl tím, kdo naopak pád do třetí třídy podporoval. „Už jsem chtěl, abychom šli dolů o rok dřív,“ potvrdil. I on je celkem pochopitelně s výsledky týmu maximálně spokojený. „Tím, že jsme začali vyhrávat, změnila se nálada. Víc nás to baví. Před rokem jsme pořád prohrávali, všichni se nám smáli. Teď máme z fotbalu větší radost,“ vysvětlil.

Posunout se zpět do nejvyšší okresní soutěže není v Plačkově jasně danou prioritou. „Na podzim jsme vyhráli i zápasy, v nichž jsme nebyli lepší. Než se skončilo, měli před sebou několik těžkých utkání. Uvidíme, jak nám to půjde na jaře. Pokud ovšem vůbec začneme,“ naznačil Ondřej Kubů.

Je překvapením, že na druhou příčku vystoupal Budíkov. Klub si sice v minulosti zahrál dokonce 1. A třídu, jenže to už je opravdu nějaký ten pátek. V loňské anulované sezoně na sedmém místě načínal druhou polovinu tabulky. Letos si pomohl do nejvyšších pater posledními čtyřmi zápasy. Získal v nich dvanáct bodů při impozantním skóre 17:5.

I proto může mít nejvyšší cíle. „Myslím si, že máme na to, abychom se prali o špici tabulky,“ vyjádřil se už v průběhu podzimu střelec týmu Jan Žáček a na téma postupu dodal. „Nevím, jak kluci v týmu, ale já bych se tohoto cíle nebál.“

Třetí příčku drží s patnácti body Humpolec C, možná překvapivě do širší špičky soutěže patří Božejov. Béčko Nového Rychnova, které stejně jako Plačkov před sezonou zvolilo dobrovolný sestup, je páté. Zklamání to ale není, tým doznal omlazení. Hodně nepovedený podzim měli v Želivě a Horní Vsi. Zvláště u prvně jmenovaného týmu je to do značné míry překvapující.