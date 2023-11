A svoje zkušenosti prodává v náležité míře. Patří k nejlepším střelcům týmu, což potvrdil hattrickem ve zmíněném duelu. „Humpolec potvrdil svoji fotbalovou kvalitu. Jsou tam starší hráči, ale stále dobří fotbalisté. Pro nás to bylo jedno z mála utkání, kde se hrál fotbal i od soupeře,“ komentoval zápas Pavel Benda. „Většinou to od protivníků bývá šlehaná odzadu. Nakopávané dlouhé balóny a boj o ně. Proti nám se snaží především zdržovat a moc času se ani nehrálo. Tohle utkání mělo fakt dobrou kvalitu.“

Takovýto zápas si pětatřicetiletý matador opravdu užil. „Podařilo se nám vstřelit rychlé branky, což nám hodně pomohlo. Kdyby se nám nepodařilo odskočit na 2:0, asi by to bylo vyrovnané až do konce,“ odhaduje Benda. kterého redakce vyhlásila Osobností Deníku.

Hráči Horní Cerekve se v horních patrech tabulky okresního přeboru pohybují pravidelně. Letošní podzim po zásluze tým v soutěži opanoval. „Hlavní bylo, že si sedl tým,“ prozradil Benda. „Důležitý byl také příchod trenéra pana Skopala. Dal tomu všemu hlavu a patu, začali jsme trénovat. My jsme měli ambice od samého začátku. Bylo ale potřeba, aby tomu někdo nastavil určité mantinely a přidal tomu trenérskou kvalitu. Kluci ho respektují a určitě je jeho velkou zásluhou, jak se nám na podzim dařilo.“

Dařilo se týmu i samotnému hráči. „Mně osobně se hrálo na podzim dobře a se svými výkony jsem určitě spokojený,“ netají Benda. „Takto ale o tom nepřemýšlím. Vrátil jsem se do Cerekve z vyšších soutěžích, hraji už „jen“ pro radost. Měl jsem ještě nějaké nabídky z vyšších soutěží, divize a podobně, ale ty jsem už odmítl. Tady jsem doma a chci zde dohrát svoji kariéru s kamarádama, se kterýma jsme tady začínali v žácích.“

Jeho zkušeností a šikovnosti v plné míře využívá i trenér. „Chvilku jsem hrál středního záložníka, chvilku na kraji, poslední zápasy v útoku… je mi to v podstatě jedno. Hlavní je, aby se dařilo týmu. Baví nás to společně a chodíme hrát pro radost,“ popisuje svoje putování sestavou Benda.

Titul půlmistra tým zavazuje. V Horní Cerekvi se o postupu pochopitelně hovoří. „Pokud bude příležitost, udržíme formu a budeme se nadále scházet, určitě se o to chceme poprat,“ potvrzuje Benda a vysvětluje svoji poznámku o docházce: „Například na zápas s Jiřicemi jsme se nesešli. Nejdůležitější zápas podzimu, a nám chybělo dost hráčů. Kdybychom tam byli v plné sestavě a vyhráli, byl by náš náskok osmibodový (druhé Jiřice takto po podzimu ztrácí jen body dva – pozn. aut.). Takhle máme na jaře stále co dělat. Ale postup do 1. B třídy je náš cíl.“