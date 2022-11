Sobotní utkání nabídlo především v první půli pořádnou divočinu. Celek z Třebíčska vedl, poté prohrával, ale proměněnou penaltou Kamila Svobody se dostal opět do vedení. Do poločasové přestávky se ale odcházelo za nerozhodného stavu 3:3.

Po pauze už stříleli góly jen domácí borci. A rozhodující trefy na 4:3 a 5:3, kterými završil svůj hattrick, opět zaznamenal Svoboda. „Kamil vstřelil tři góly, jeden, který byl rozhodující, navíc ještě na další přihrál. Určitě byl jedním z rozhodujících činitelů naší výhry. To ale on bývá celkem pravidelně,“ usmíval se hrající kouč Moravských Budějovic Tomáš Kyzlink.

Na devatenáctigólové demolici outsidera měl největší podíl Ondřej Luňáček

O tom, že nemluví do větru, svědčí pohled do statistik nejlepších střelců dosavadního průběhu letošní sezony východní skupiny I. B třídy. S patnácti trefami je Kamil Svoboda na druhém místě. „Je to vyloženě borec do vápna. V poli toho tolik nenaběhá, ale při zakončení se moc nemýlí. A je mu jedno, jestli levou či pravou nohou, nebo hlavou. Takový typický zabiják,“ prozradil trenér Budějovic.

Ty, coby letošní nováček nejnižší krajské soutěže, jsou po první polovině sezony jen o bod druzí za vedoucí Radešínskou Svratkou.

„Průběh podzimu určitě převýšil naše očekávání. Potřebovali jsme nějaký restart, což se nám v okresním přeboru podařilo. I. B třída pro nás není nová, prakticky všechny soupeře známe,“ potvrdil Kyzlink.

Po derby zněly rozporuplné pocity. Michal bod bral, Šimáček byl hodně naštvaný

O případném dalším postupu však hovořit nechce. „O postupu se nebavíme. Soutěž chceme vyhrát, to je pravda, teprve poté bychom řešili, co bude dál,“ nastínil.

Pokud budou chtít být fotbalisté Moravských Budějovic úspěšní i na jaře, budou k tomu potřebovat další gólové příspěvky Kamila Svobody. „Je pro nás nesmírně platný, protože zúročuje práci celého týmu. Je tak velice důležitý,“ dodal Kyzlink.