V utkání šly do vedení Jiřice, záhy poté ale rozehrál své střelecké představení Tomáš Houška. Z pokutového kopu stav vyrovnal, po půlhodině hry dostal domácí do vedení.

Zlom ve vyrovnaném utkání přišel na začátku druhého poločasu. „Zprvu to bylo takové utkání nahoru, dolů. Oni potom měli vyloučeného hráče, my jsme dali rychle dva góly a bylo to v pohodě,“ lakonicky glosoval průběh utkání Houška.

OBRAZEM: Bedřichov slavil postup do divize. Chotěboř postupové skóre neudržela

Ten brankou na 3:1 po vyloučení soupeře spoluhráče uklidnil a mohl hřiště opustit. „V mém věku už to není ani tolik o fotbale. Já jsem kolikrát rád, že se na hřišti vůbec udržím,“ směje se jedenačtyřicetiletý útočník.

Dobrá nálada neopustila ani při komentování svých výkonů. „Tohle byl určitě můj první hattrick v sezoně. Já jsme opravdu spíš více rád, že vydržím do konce. Měl jsem nějaké zdravotní problémy, takže kdoví, jestli to dokonce nebyly první letošní branky. A možná i poslední,“ uzavřel své vydařené sobotní vystoupení Tomáš Houška.