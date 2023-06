Čtyři branky, tři různé scénáře. Jednou se Petr Valenta trefil z penalty, dvakrát tak nějak normálně. Poslední gól si ale jeho autor cení. „Ten byl pěkný. Sedla mi rána z nějakých pětadvaceti metrů,“ popisuje hrdě závěrečnou branku duelu. „Jinak to bylo docela nudné, šlo spíše o takové docmrndávačky. Prostě jsem se u toho nějak náhodně objevil,“ směje se.

Z pohodového vyprávění je patrné, že zkušený fotbalista si chodí zápasy především užít. „Jasně, užívám si každý zápas,“ pokračuje odlehčeně sedmatřicetiletý Valenta. „V neděli o to víc, že se to tak nějak schumelilo a padlo mi to tam čtyřikrát.“

ANKETA: Hlasování o nejlepší fotbalovou adresu na Vysočině se blíží ke konci

Také jeho zásluhou může Vyskytná dvě kola před koncem nadále reálně pomýšlet na postup o soutěž výš. Na druhé JiřiceB/Petrovice má dvoubodový náskok. „Kluci chtějí jít nahoru, takže se o to určitě popereme,“ neváhá s odpovědí Valenta. „Nám starším už je v podstatě jedno, co hrajeme. Ale mladší kluci si to chtějí zahrát.“

Účast ve třetí třídě by jim prospěla i vyšším počtem zápasů. „To je jasné. V naší skupině je devět mančaftů, to je jen osm zápasů za půlrok,“ přidává motivaci navíc vyskytenský kanonýr víkendu na Pelhřimovsku.