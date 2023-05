Do druhého dějství trenér Tisu základní jedenáctku prostřídal a vyslal na trávník čtyři čerstvé hráče. Okysličená sestava spustila doslova uragán. Střídající hráči zaznamenali celkem deset branek, celý tým patnáct. Skóre se zastavilo na mimořádném výsledku 18:0.

Zdroj: is.fotbal.czNejvíce přispěl do zápisu o utkání David Kozlík, autor pěti gólů. Rovněž on patřil do kvarteta střídajících hráčů o poločase. „Bylo to snad poprvé, kdy jsem nehrál od začátku. Ale náš soupeř z Věžnice patří k týmům z nižšího patra tabulky, tak mě trenér asi trošku šetřil,“ usmíval se při hodnocení utkání úspěšný kanonýr. „Do druhého poločasu nastoupila nová krev a všechno běželo jak má.“

Nebývá zvykem, aby střídající hráč přinesl na hřiště takovou produktivitu. „Asi jsem měl šťastný den. Dostával jsem míče krásně naservírované od spoluhráčů a v podstatě jsem to jenom uklízel do brány,“ nedělal ze svého příspěvku vědu Kozlík. „Ve fotbalové kariéře nepamatuji, že bych dal pět gólů. A ani vítězství 18:0. V hokeji se mi to, myslím, povedlo,“ dodal bývalý hráč tehdy ještě prvoligového Havlíčkova Brodu.

Kozlík začal v této sezoně dělit své sportovní aktivity znovu mezi fotbal a hokej. „S hokejem jsem asi před čtyřmi lety skončil natvrdo. Ale vloni o Vánocích jsem obnovil kariéru,“ potvrdil přezouvání kopaček a bruslí. „Bydlím ve Světlé nad Sázavou, takže jsem začal hrát tam. Teď nám začala letní příprava. Už se těším na trénink, až budu spoluhráčům vyprávět, jak jsem o víkendu nasázel pět gólů.“

Přitom si uvědomuje, že ho čeká příspěvek do klubové kasy. Ten si, jak přiznává, navíc sám navýšil. I proto šel po utkání za rozhodčím. Proč? „Něco stát mě to bude. Stihl jsem totiž ještě dát i náš desátý gól. Ještě jsme tam měli ve hře stý gól sezony. To se naštěstí, byl to ten třináctý, povedlo kolegovi. Zkoušel jsem se s rozhodčím domluvit, jestli by mi nenapsal do zápisu jen dva góly, protože to by bylo bez pokuty. Ale pan Závorka mi to tam napsal všechno. Asi mu zavolám a bude muset něco připlatit,“ plánuje se smíchem Kozlík.