V neděli v Božejově ale táhl David Matějka za vítězstvím domácí. „Dal jsem čtyři góly, ale velký podíl na nich měli moji spoluhráči,“ zdůrazňoval střelec utkání i celého kola. „Dávat góly mě baví, využívám své rychlosti. Tak padl i můj první gól a vlastně i třetí a čtvrtý. Na druhý mi před branku krásně přihrál Michal Carva,“ vracel se k nedělním čtyřem trefám osmadvacetiletý David Matějka.

Z nahrávačů ještě zmínil Jana Koláře, ale nezapomněl ani na další své spoluhráče. „Góly nedávám jen já, v týmu jsou i další kluci, kteří se prosazují v koncovce,“ připomenul kanonýr víkendu. V tabulce střelců figurují v nejlepší dvacítce soutěže s osmi trefami Jakub Aldorf, s pěti pak Jan Kolář a Michal Carva.

Po prvním říjnovém víkendu se dostal Božejov s osmnácti body v tabulce III. třídy na Pelhřimovsku na druhé místo za stoprocentní Pelhřimov C, Božejov se ale aktuálně může chlubit nejlepším útokem. V klubu tak logicky vládne spokojenost. „Začátek sezony se nám sice moc nepovedl, úvodní tři zápasy jsme prohráli, ale od konce srpna se nám daří,“ zmínil statistiku dosud odehraných podzimních kol David Matějka.

Zajímavé je určitě i to, že právě on je v týmu nováčkem, před sezonou přestoupil do Božejova po letech strávených v jihočeské Nové Včelnici. „Žiju nedaleko Kamenice nad Lipou, k Božejovu mám dlouholetý vztah, nešel jsem někam, kde to vůbec neznám, do cizího. A v současnosti je tady výborná parta, což se na výsledcích týmu postupně začalo projevovat,“ ocenil atmosféru v novém působišti David Matějka.

V souvislosti s božejovským fotbalem nemohl vynechat ještě jedno důležité jméno, právě tady dělal první fotbalové krůčky současný reprezentant Lukáš Masopust. „Pro fotbal v Božejově je Lukáš Masopust pořád důležitý. Ukázal, kam až se může kluk z malého klubu dostat. Tady na něj všichni stále hezky vzpomínají,“ dodal David Matějka.

KANONÝR DENÍKU - 9. KOLO

HAVLÍČKOBRODSKO: Daniel Žáček (Štoky, 1. A třída) - 4 branky

JIHLAVSKO: Šimon Čihal (Luka B, okresní přebor) - 5 branek

PELHŘIMOVSKO: David Matějka (Božejov, 3. třída) - 4 branky

TŘEBÍČSKO: Jan Votava (Hrotovice, okresní přebor) - 4 branky

ŽĎÁRSKO: Jiří Vyžrálek (Rožná, okresní přebor) - 4 branky