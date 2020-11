Tohle není soutěž pro hulváty. Ve čtvrté třídě fotbalistů nekompletní podzim přinesl devětatřicet zápasů, rozhodčí udělili pouhé dvě červené karty.

Ve čtvrté třídě rozhodčí udělili jen dvě červené karty. | Foto: depositphotos

Prostě v této soutěži se hraje pro žízeň, radost ze hry, končí se v ní. Že tu surovce nenaleznete, potvrdil i její nejlepší střelec, Pavel Hurda z béčka FK Pelhřimov. „Čekal jsem, že to bude hodně tvrdé, že po nás soupeři půjdou. Žádné záludné fauly jsem ale zatím neviděl. Soupeřům za to chci poděkovat, protože všichni další den chodíme do práce,“ svěřil se.