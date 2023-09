Útočník Lukavce Milan Zamrzla samozřejmě považuje poslední duel týmu za bezproblémový: „Bylo to na jednu bránu. Měli jsme navrch hned od začátku utkání a padalo nám to tam. Takže pro nás jednoduché utkání.“

Zamrzla v předchozích dvou zápasech skóroval jednou, nyní přidal hned čtyři zásahy. „V přípravě se mi docela dařilo, ale není to jenom moje zásluha. Je to spíš o týmu, protože kluci mi to pěkně připravují a já to uklízím,“ poukazuje pětadvacetiletý střelec.

Překvapivý lídr? Naše práce začíná přinášet ovoce, těší kamenického šéfa Tesaře

Ve svém věku má Zamrzla za sebou bohatý fotbalový životopis. „Začínal jsem v Lukavci, potom jsem byl v Načeradci a následně asi šest let ve Vlašimi. Tam jsem v žácích a dorostu hrál ligu. Hrál jsem i za Benešov a Kácov,“ vypočítává své fotbalové štace.

Pro letošní rok má se svými spoluhráči vysoké cíle. „Určitě bychom rádi postoupili výš,“ netají Zamrzla. „Kdyby se to povedlo, bylo by to super. A chtěli bychom také vyhrát okresní pohár.“