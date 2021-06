Dny navíc pomohly. „Pak se to začalo najednou sypat. Výsledek je ten, že s největší pravděpodobností si podržíme stejný počet týmů v soutěžích jako v předešlém ročníku,“ uvádí.

Pravděpodobně je v tuto chvíli ještě na místě. Otazník totiž visí nad béčkem Jiřic, které čtvrtou třídu nepřihlásilo. „Vzhledem k tomu, že postavilo tým dorostu a v této věkové kategorii dorazily jen dvě přihlášky, snažím se s klubem jednat, aby tým přesunul do čtvrté třídy,“ nastiňuje svazové úmysly Milan Reich.

Druhá přihláška do okresního přeboru dorazila z Horní Cerekve. Vzhledem k tomuto počtu je jasné, že se soutěž na Pelhřimovsku v příští sezoně neuskuteční. „Horní Cerekvi jsem dal doporučení, aby zkusila dorost přihlásit do soutěží na Jihlavsku,“ informuje.

Když už jsme u klubů z Jihlavska, tak céčko Třeště a Rohozná budou v nejnižší soutěži Pelhřimovska pokračovat. Že si „hostování“ váží, dokládá fakt, že z obou klubů dorazily přihlášky mezi prvními.

Soutěž dorostu se hrát, jak již bylo výše uvedeno, nebude, ale boom prodělává žákovská kategorie. „Přihlásilo se osm týmů. Z toho mám velikou radost,“ uvádí Milan Reich.

V Pelhřimově došlo k fúzi fotbalových oddílů, proto Poutník ligu bude hrát FK Maraton Pelhřimov B, céčko bude startovat ve čtvrté třídě.

Přihlášené týmy do soutěží dospělých

2. třída (14 týmů): FK Maraton Pelhřimov B, Černovice, Jiřice, Obrataň, Ústrašín, Speřice B, Kamenice n. L. B, Lukavec, Č. Řečice, Žirov, H. Cerekev, Žirovnice B, Počátky, Pacov B. 3. třída (12): Plačkov, Budíkov, Humpolec C, Božejov, N. Rychnov B, Nová Cerekev, Košetice B, Hořepník, Čejov, Černovice B, Želiv, Horní Ves. 4. třída (9 nebo 10): FK Maraton Pelhřimov C, Mnich, Třešť C, Vyskytná, Rohozná, Častrov, Č. Řečice B, Petrovice, Jiřice B, Senožaty.