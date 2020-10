Podzimní část fotbalových soutěží je ve druhé polovině. Jak jste zatím se sezonou spokojený?

Pokud se ptáte na góly, tak spokojený jsem. Daří se, dávám je. Mrzí mě ale, že to podobně nejde týmu. Čekali jsme, že na tom budeme lépe. Loni jsme byli třetí.

Rok předtím jste Poutník ligu dokonce vyhráli. Znáte příčiny, proč jste nyní jen ve středu tabulky?

Nehrajeme dobře, ale musíme vidět i to, že jsme měli poměrně těžké vylosování. V úvodu sezony jsme hráli proti silným soupeřům. Teď máme před sebou zápasy s těmi papírově slabšími, takže snad naší bilanci aspoň trochu vylepšíme.

Zpátky k vám. Byl jste nejlepším střelcem soutěže loni i předloni. Dá se říci, že jste střelcem od malička?

Patnáct šestnáct let to hraji pořád stejně. Od žáčků přes dorost až po chlapy jsem byl ten, kdo zakončoval útoky. Jsem rychlostním typem hráče, takže se do šancí dostávám poměrně snadno.

Z Červené Řečice sice pocházíte, ale fotbalově jste vyrůstal v Pelhřimově. Zahrál jste si tam i za áčko. Proč jste v poměrně mladém věku v tomto klubu skončil?

Nastoupil jsem do práce, ubylo mi volného času. Nestíhal jsem tolik trénovat. Když se mě zeptali kluci od nás z Červené Řečice, jestli bych nešel zpátky, tak jsem moc dlouho neváhal. Chtěl jsem si zahrát pro radost.

Vzhledem k tomu, kolik dáváte gólů, není vyloučeno, že vás osloví nějaký tým z vyšší soutěže. Jste připravený změnit znovufotbalovou adresu?

Dávám tomu volný průběh. V Červené Řečici jsem spokojený ve všech směrech. Na druhou stranu jsem ještě poměrně mladý, třeba přijde nabídka, která mě osloví.

Nechce se mi věřit, že se vás nikdo neptá. Opravdu zatím nepřišla žádná nabídka?

To ne. Občas mi někdo zavolá, zeptá se. Zatím to ale k tomu nebylo. Jak jsem řekl, musí mě to oslovit, dávat mi to smysl.

Co by vás přesvědčilo?

Pokud mám někam jít, musím cítit, že do toho týmu zapadnu herně i lidsky. Rád bych hrál někde, kde mám kamarády.

Váš táta také platil za vyhlášeného střelce. Po návratu do Červené Řečice jste dostal možnost si s ním zahrát v jednom týmu. Jaké to bylo?

Když jsem byl malý, rád jsem chodil na jeho zápasy, díval se na něho. Proto zahrát si společně za jeden tým bylo fajn. On nahrál na gól mě, já jemu. Byl to krásný pocit.