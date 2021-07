Dvě vyšší soutěže na Pelhřimovsku začnou sedmého a osmého srpna. Z dvojic ve druhé třídě na sebe poutá pozornost především duel loni silných celků Obrataně a Jiřic, největší favorit na postup do 1. B třídy Pelhřimov B začne zápasem proti Ústrašínu.

Lichý počet týmů v soutěžích způsobila přihláška Žirova jen do třetí třídy. Klub bude o premiérové mistrovské zuby usilovat domácím zápase proti Budíkovu.

Ve čtvrté třídě, která ovšem začíná o dva týdny později, budou mít v úvodu výhodu domácího prostředí oba celky z Jihlavska. Céčko Třeště narazí na Červenou Řečici B, Rohozná bude hostit Častrov.

Los úvodu okresních soutěží

Druhá třída (2. kolo – 7. a 8. srpna): Žirovnice B – Kamenice n. L. B, Obrataň – Jiřice, Černovice – Počátky, Speřice B – Lukavec, Č. Řečice – H. Cerekev, Maraton – Ústrašín. Pacov B má volný los.

Třetí třída (2. kolo – 7. a 8. srpna): N. Rychnov B – Plačkov, Božejov – Košetice B, Hořepník – Čejov, Humpolec C – H. Ves, Žirov – Budíkov, Želiv – N. Cerekev. Černovice B mají volný los.

Čtvrtá třída (2. kolo - 21. a 22. srpna): Pelhřimov C – Vyskytná, Třešť C – Č. Řečice B, Rohozná – Častrov, Mnich – Senožaty, H. Cerekev B – Petrovice.