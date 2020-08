Ten se přitom za žádného kanonýra nepovažuje. „Moje norma to rozhodně není. Minulou sezonu jsem góly nedával. Zadařilo se mi až minulý týden proti Pacovu, kdy jsem dal tři góly. Teď jsem v Žirovnici vstřelil čtyři. Asi mám dobré období,“ svěřil se.

V kabině jeho týmu teď vládne pohoda. Dvě vysoké výhry už daly zapomenout na kolaps v závěru zápasu prvního kola. „Po tom utkání v Jiřicích už jsme se dali dohromady. Herně jsme se chytli, dvě vysoké výhry nám pomohly. Jen doufám, že to bude pokračovat v podobném duchu,“ vyslovil přání.

Není to nereálné. Speřice mají silný tým a v soutěži míří vysoko. „Byl bych rád, kdybychom byli v tabulce co nejvýše. Líbilo by se mi umístění do třetího místa,“ naplánoval pro sebe i spoluhráče Tomáš Krčil.