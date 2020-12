Na většinu podzimních zápasů Žirovnice v krajském přeboru se fotbalista Lukáš Dýnek jen díval. Trpěl v hledišti, na hřišti trpěl Slavoj, kterému to dlouho nešlo. „S tím osmým místem můžeme být nakonec i spokojení. Před sezonou jsem ale počítal s tak pátou příčkou. Měli jsme získat o takových šest bodů více,“ nechal se slyšet.

Fotbalista Lukáš Dýnek začátek zimní přípravy stihne. | Foto: Deník / Kamil Vaněk

Roli tvůrce hry plnil jen čtyři kola. Pak přišlo poměrně komplikované zranění v domácím duelu proti Ledči nad Sázavou (1:0). „Měl jse poraněný postranní kolenní vaz, navíc tam byly ještě potíže s meniskem. Po magnetické rezonanci mi ale lékař řekl, že to na operaci není. To bylo na jednu stranu dobře, ale o to déle jsem nosil ortézu,“ prozradil detaily podzimního léčení.