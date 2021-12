Čekalo se, že budou opět atakovat nejvyšší příčky. Že ale budou po polovině sezony krajského přeboru Vysočiny fotbalisté TJ Dálnice Speřice na příčce nejvyšší, to zřejmě čekal jen málokdo. „Vrchovatě jsme naplnili náš předsezonní cíl v podobě umístění do třetího místa,“ usmíval se spokojený trenér Speřic Jiří Holenda.

Pouhých sto obyvatel má víska Speřice, která je součástí obce Jiřice na Pelhřimovsku. Oč menší jsou, o to lepší fotbal hrají. Za čtrnáct kol nasbíral tento trpaslík třiatřicet bodů a po zásluze se vyhřívá na čele elitní krajské soutěže. „Když tak malá vesnička vévodí celému kraji, musíme být spokojení,“ neskrýval kouč TJ Dálnice.

Byť uznává, že bodů mohli jeho svěřenci nasbírat i více. „To je pravda, o takových šest jsme se připravili. Na druhou stranu jsme ale občas měli i trochu štěstí. Musíme se držet na zemi,“ přiznal.

Regásek už nevede fotbalisty Pelhřimova. Mužstva by se měl ujmout Richard Zeman

Jedinou prohru 1:2 na podzim celku z Pelhřimovska připravila rezerva Velkého Meziříčí. „Moc se nám ten zápas nevydařil, neproměňovali jsme šance. Navíc dva naši nejzkušenější hráči vyrobili dvě fatální chyby, které domácí potrestali. Prohráli jsme zaslouženě,“ pokyvoval hlavou.

Bod za bezgólovou remízu doma dokázala s lídrem tabulky uhrát rovněž druhá juniorka v soutěži, Nového Města na Moravě. „Tam to byl výborný fotbal, jemuž chybělo jediné, branky. Na zápasy proti béčkům klubů ze třetí ligy se těším, protože chtějí hrát fotbal. Doma navíc bývají většinou posílené,“ připomněl.

Body ještě Speřice ztratily za remízy v Pelhřimově a nečekanou domácí ztrátu s Přibyslaví. Naopak jen o dva body druhou Novou Ves lídr spláchl debaklem 5:0. „Nám ten zápas vyšel, naopak Nová Ves podle mého přijela se špatnou taktikou. Chtěli hrát odzadu, jenže my jsme rychle vstřelili dvě branky a oni museli hru otevřít. To byla voda na náš mlýn,“ lebedil si.

Fotbalová škola míří do 1. A třídy. Naše cíle jsou vyšší, přiznal trenér Franěk

Podzimní skóre lídra v poměru 44:7 hovoří jasně. Suverénně nejlepší obrana i útok v soutěži! „Dlouhodobě hrajeme hodně ofenzivně, protože tvrdím, že v přeboru nemá cenu hrát nějak takticky odzadu. Obrana se zkvalitnila příchody gólmana Moravce a obránce Řezáče. Navíc my jsme dopředu tak kvalitní, že soupeři na útočení ani nemají čas,“ pousmál se.

Byť by to před pár měsíci možná znělo jako pokus o vtip, dnes by se ve Speřicích už pomalu mohlo či mělo přemýšlet nad slovíčkem divize.

Tyto myšlenky třiačtyřicetiletý kouč neskrýval. „Před půlrokem by to asi byla sci-fi, ale teď už nad divizí musíme přemýšlet jako nad alternativou. Ta možnost tady totiž možná bude. K tomu je ale ještě daleko, navíc jsou tu i další celky.“

Naše výkony i úroveň celé soutěže covid hodně poznamenal, je přesvědčený Dolejš

A koho tedy považuje za jejich největšího jarního konkurenta? „Druhá Nová Ves je jasná, o ní nemusíme hovořit. U těch dalších bude záležet na kvalitě jejich kádrů. Stačí, aby se komukoliv zranili dva klíčoví hráči a může nastat velký problém. Určitě bych nezatracoval Pelhřimov, ten je schopen přes zimu udělat cokoliv,“ předpověděl.

Hodně záležet prý bude na aktuální sportovní formě. „Stačí se jen podívat na náš podzim. Většina kluků ze základu měla slušnou formu, ale dva se s ní naopak vůbec nepotkali. Nebýt toho, možná dnes vedeme ne o dva, ale o deset bodů. Stejné důležité toto bude také v jarní části,“ naznačil Holenda.